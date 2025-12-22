Генералу подложили магнитную мину

В Москве агентами украинских спецслужб взорван генерал-лейтенант Фанил Сарваров, почти десять лет возглавлявший управление оперативной подготовки вооруженных сил РФ. Для покушения на генерала, участвовавшего в боевых действиях с 90-х годов прошлого века, использовали магнитную мину, которая сработала при начале движения его автомобиля. Пока преступление расследуется СКР как убийство, но, скорее всего, его переквалифицируют на теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным взрывотехников, под машиной генерала сработала бомба на основе гексогена

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ По данным взрывотехников, под машиной генерала сработала бомба на основе гексогена

Взрыв прогремел около семи утра, когда генерал-лейтенант на Kia Sorento выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на юге столицы. В результате срабатывания бомбы, находившейся под водительским сиденьем, Фанил Сарваров получил тяжелейшую минно-взрывную травму, множественные ранения ног, туловища и головы. Пострадавшего с трудом извлекли из разбитой машины и отправили в ближайшую больницу, однако врачи спасти его не смогли.

Следственными органами ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), а также о незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК). По данным “Ъ”, в ближайшее время дело может быть передано в следственный главк, а место убийства займет ст. 205 УК о теракте.

По предварительным данным экспертов-взрывотехников, для нападения на военного использовалась самодельная мина-«липучка» (магнитная мина) на основе гексогена.

Ее мощность достигала до 300 г в тротиловом эквиваленте, при этом устройство, что характерно для бомб, используемых агентами СБУ, одновременно являлось фугасным, осколочным и кумулятивным, а в действие приводилось дистанционно. Сейчас, как сообщили “Ъ” в СКР, по делу назначен целый ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Исполнителя преступления пытаются найти с помощью записей видеокамер, а также биллинга соединений мобильных телефонов.

Главной в деле является версия о том, что генерал Сарваров стал очередной жертвой преступной организации, созданной на Украине для физического уничтожения старших офицеров и генералов Минобороны и, как следствие, устрашения граждан России, с тем чтобы они отказались от поддержки специальной военной операции (СВО). Преступная группа, по версии следствия, была создана неустановленными лицами из числа сотрудников украинских спецслужб вскоре после начала СВО.

Ее наиболее известными жертвами стали взорванный в декабре прошлого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов и погибший в результате взрыва в апреле этого года в Балашихе (Московская область) начальник главного оперативного управления Минобороны генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Оба преступления были раскрыты фактически по горячим следам. Террорист Игнат Кузин, заминировавший машину для нападения на генерала Москалика по заданию украинского куратора, уже осужден на пожизненный срок. Четырем участникам покушения на Героя России Кириллова, дело которых рассматривается во Втором Западном окружном военном суде, грозит аналогичное наказание.

Оба погибших генерала похоронены на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах. Возможно, там же обретет вечный покой и Фанил Сарваров.

Сотрудник Минобороны считался по-настоящему боевым генералом. В период с 1992 по 2003 год, говорится на сайте военного ведомства, он непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. Затем воевал в Сирии и участвовал в обеспечении СВО на Украине. За это господин Сарваров был удостоен множества наград, в том числе орденов Мужества и «За военные заслуги», а также медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-и степени.

Николай Сергеев