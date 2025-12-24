Россия построит лунную электростанцию к 2036 году

«Роскосмос» заключил контракт на строительство лунной электростанции с Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина. Сроки реализации проекта — с 2025-го по 2036 год. Назначение лунной электростанции — энергоснабжение луноходов и обсерватории российской лунной программы, а также объектов Международной научной лунной станции, в том числе зарубежных партнеров.

«Проект — важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны»,— следует из пресс-релиза «Роскосмоса». Помимо госкорпорации, в проекте участвуют «Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт».

Этапы реализации проекта:

разработка космических аппаратов;

наземно-экспериментальная отработка;

летные испытания;

развертывание инфраструктуры на Луне.

НПО им. С. А. Лавочкина входит в «Роскосмос». Организация занимается разработкой космических комплексов для проведения научных исследований, а также дистанционного зондирования Земли. Компания также изготавливает блоки для выведения космических аппаратов на расчетные околоземные орбиты.