Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских производителей

Минпромторг России подготовил проект постановления, предлагающий отсрочить уплату утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Министерство предлагает перенести сроки уплаты утильсбора за VI квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026-го на декабрь следующего года. «Напомним, данный механизм поддержки действует с 2016 года и традиционно способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий»,— уточнили в ведомстве.

Отсрочка уплаты утильсбора для российских производителей позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих и своевременного начисления зарплаты сотрудникам, что обеспечит стабильную работу конвейеров, следует из сообщения.

Утильсбор — это специальный платеж за утилизацию авто по технологическим и экологическим нормам. Его необходимо вносить при ввозе машины в РФ или при выпуске автомобиля российского производства. Повышенная ставка утильсбора вступила в силу 1 декабря 2025 года. Она действует для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., для электрокаров — до 80 л. с.