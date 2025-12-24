Не барное это дело

Снижение маржинальности бизнеса и падение числа посетителей вынуждает рестораторов закрывать свои заведения. За последний год число точек общепита снизилось на 3,1% год к году, до 115 тыс. Суши-бары и пиццерии столкнулись с более выраженным падением из-за угасающей популярности форматов.

В ноябре 2025 года количество заведений общепита по всей России снизилось на 3,1% год к году, до 115 тыс., подсчитали в «Яндекс. Картах». Аналитики геосервиса уточнили, что наиболее серьезное сокращение произошло в сегменте суши-баров, количество которых сократилось на 7,5%, до 7 тыс. точек. Количество пиццерий снизилось на 6,4%, до 6,3 тыс., кафе — на 2,8%, до 76,3 тыс., ресторанов — на 1,7%, до 24,8 тыс., фудмоллов и гастромаркетов — на 1,4%, до 217. Только число чайхан выросло в 2,3 раза, достигнув 340.

В 2024–2025 годах общепит столкнулся с ростом затрат на персонал, аренду и продукты, а также с более осторожным потребительским поведением, считают в банке «Точка» и сервисе «Клик». По данным Focus Technologies, количество заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в январе—октябре 2025 года сократилось на 5% год к году. Кроме того, часть потребителей переориентировалась на готовую еду и сервисы доставки, отмечает основатель Российского совета торгцентров Олег Войцеховский. По подсчетам Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды и NTech, в январе—сентябре 2025 года оборот сегмента готовой еды в денежном выражении увеличился на 32% год к году.

Маржинальность ресторанного рынка заметно снизилась. Если несколько лет назад рентабельность в среднем составляла 20–25%, то сейчас — 10–12%, говорит основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук.

Кроме того, количество заведений общепита сокращается, в частности, из-за политики ряда регионов на ограничение продажи алкоголя, отмечает вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин. Он приводит в пример Подмосковье, где теперь нельзя продавать алкоголь в заведениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

Реже стали открываться и новые заведения общепита. Высокая стоимость заемных денег увеличивает затраты на старт новых проектов в индустрии, говорят в «Юниресте» (управляют сетью Rostic’s). Брокер направления food and beverage Руслан Гусейнов говорит, что около 30% его клиентов не стали рисковать и открывать новые точки в этом году, что свидетельствует о существенном сокращении активности в отрасли.

Наиболее выраженное сокращение числа суши-баров и пиццерий партнер сети «Дринкит» в Москве Юрий Машенцев объясняет тем, что эти форматы, находившиеся на пике популярности много лет подряд, оказались однотипными. Затраты на содержание суши-баров и пиццерий зачастую выше, чем, например, у вьетнамского фастфуда, добавляет Руслан Гусейнов.

Что касается роста сегмента чайхан, то, скорее всего, это эффект низкой базы, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Хотя спрос на заведения такого формата есть, особенно среди студентов, офисных сотрудников и тех, кто ценит традиционную восточную кухню, добавляет Руслан Гусейнов.

Несмотря на общее снижение количества точек общепита, официально зарегистрированных предприятий на ресторанном рынке, напротив, становится больше.

По подсчетам банка «Точка», в конце ноября в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП зарегистрировано 178,8 тыс. предпринимателей в общепите, что на 5% больше год к году. Предприниматели перезапускают бизнесы, тестируют новые концепции, дробят форматы и заходят с более точечными продуктами, считает Юрий Машенцев.

Руслан Гусейнов считает, что текущая тенденция к сокращению количества заведений общепита сохранится, так как рост издержек продолжается. Такие факторы, которые начали формироваться раньше, как санкционное давление, рост инфляции, перегрев рынка труда, не исчезают сразу, а продолжают «доедать» экономику, резюмирует эксперт.

Дарья Андрианова