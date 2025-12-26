Депутатские крепости

Вынесен второй приговор за хищения бюджетных денег при строительстве фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Курской области. Бывший депутат местной областной думы и предприниматель Максим Васильев приговорен к более чем пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в участии в схеме вывода почти 153 млн руб. Подсудимый, ранее называвший построенные линии обороны неприступными крепостями, полностью признал вину. Сейчас Генеральная прокуратура взыскивает с него украденные на строительстве деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев (в центре)

Фото: со страницы Максима Васильева «Вконтакте» Экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев (в центре)

Фото: со страницы Максима Васильева «Вконтакте»

Ленинский райсуд Курска за два заседания рассмотрел уголовное дело бывшего депутата местной областной думы Максима Васильева. 44-летний подсудимый, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой, получил пять лет и шесть месяцев колонии общего режима за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, с него взыскано 152,8 млн руб. и назначен штраф в 800 тыс. руб.

Уголовное дело Максима Васильева рассмотрели в особом порядке без исследования доказательств. Выступая в суде с последним словом, он полностью подтвердил версию следствия: «Извиняюсь за совершенное преступление перед своей семьей и своими избирателями. Готов понести наказание, которое будет вынесено судом. Но готов принять участие в специальной военной операции». После вынесения приговора господину Васильеву предстоит пройти инициированный Генпрокуратурой гражданский процесс по изъятию активов, которые он приобрел в результате преступлений. В начале этого года надзор добился взыскания более 4 млрд руб. с участников строительства фортификационных сооружений, но на тот момент претензии к экс-депутату были выделены в отдельное производство. Иск ведомства к Васильеву начнут рассматривать 20 января.

Как установило следствие и суд, Максим Васильев является одним из участников схемы по выводу почти 153 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений в Глушковском районе Курской области.

В конце 2022 года он договорился с руководителем областного АО «Корпорация развития Курской области» Владимиром Лукиным о заключении контракта на возведение фортификационных линий с подконтрольным ему ООО «КТК Сервис». Эта компания в действительности не имела ни техники, ни персонала для выполнения работ. Сооружения в итоге не построили, а полученный компанией аванс был выведен через сеть фирм-однодневок. Сейчас в Ленинском райсуде Курска на рассмотрении находится уголовное дело против самого господина Лукина, а также его бывших заместителей Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова и гендиректора ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Вину подсудимые не признают. Под стражей в Москве ожидают передачи дел в суд замешанные в махинациях экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов.

Активное расследование хищений при строительстве фортификаций курская полиция начала после вторжения вооруженных сил Украины в регион. В конце 2024 года Максим Васильев заверял “Ъ”, что построенные опорные пункты являются неприступными крепостями https://www.kommersant.ru/doc/7249745. После задержания первых фигурантов он заключил контракт о прохождении военной службы и убыл в зону проведения специальной военной операции.

По данным “Ъ”, депутата задержали после того, как показания против него дал Виталий Синьговский, номинально руководивший подконтрольной депутату компанией ООО «Сиэми». Из-за участия Синьговского в схеме хищений при строительстве фортификаций ему назначили четыре года колонии.

Параллельно участию в строительстве фортификационных сооружений Максим Васильев стал героем резонансного скандала. В начале 2023 года в соцсетях появились видеозаписи из его новогоднего отпуска в Мексике: депутат поздравлял друзей на испанском языке, желая им много денег. На тот момент губернатор Роман Старовойт (покончил жизнь самоубийством в 2025 году) назвал его поведение недопустимым и призвал профильную комиссию в думе разобраться. В итоге Васильев лишился поста заместителя председателя постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. После того как скандал утих, депутат стал делать публикации о его выездах на границу с Украиной. Он говорил “Ъ”, что не примазывается к боевым действиям, а живет в них.

Сергей Толмачев, Воронеж