Экс-глава департамента Минсельхоза получил 13 лет колонии за мошенничество

Правобережный райсуд Липецка назначил экс-главе департамента Минсельхоза и бывшему топ-менеджеру «Росагролизинга» Олегу Донских 13 лет колонии общего режима, признав его виновным в девяти эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 2,5 млрд руб. и в незаконном хранении оружия (ст. 159 и ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Экс-глава департамента Минсельхоза Олег Донских

Фото: ФСБ Экс-глава департамента Минсельхоза Олег Донских

Уголовное дело Донских рассматривалось с начала лета. Следствие обвиняло его в хищении в 2007–2009 годах более 2,5 млрд руб. АО «Россельхозбанк» и «Росагролизинга», выделенных на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. За участие в этих преступлениях в Липецке ранее были осуждены предприниматели Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин. В 2017 году они получили 9 лет и 11 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно. На момент вынесения им приговора Донских находился в розыске. Его задержали весной 2024 года и заключили под стражу. Во время обысков у него нашли револьвер.

В прениях прокуратура запросила для Олега Донских 14 лет и 6 месяцев колонии. Вину он не признал. Находясь в СИЗО, Донских ходатайствовал об отправке его на специальную военную операцию, но ему отказали на основании соответствующей рекомендации ФСБ.

Сергей Толмачев, Воронеж