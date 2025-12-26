Альфа-банк умножил лизинг

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй») завершил продажу 87,5% лизинговой компании «Европлан» Альфа-банку. Это стало крупнейшей сделкой в истории лизингового рынка — ее сумма составила 50,79 млрд руб. С приобретением «Европлана» «Альфа-Лизинг» сможет значимо усилить позиции. Инвесторы позитивно оценили событие: к концу дня стоимость акций «Европлана» взлетела с 540 руб. до 573,8 руб.

Сделка по продаже 87,5% лизинговой компании «Европлан» завершилась 25 декабря, следует из сообщения продавца — холдинга SFI (о достигнутых сторонами договоренностях см. «Ъ-Онлайн» от 18 ноября). Альфа-банк заплатил 50,79 млрд руб. за принадлежавшие SFI акции компании. Холдинг в соответствии с условиями также получил от «Европлана» дивиденды за девять месяцев 2025 года. «В рамках сделки оценка 100% "Европлана" составила 65 млрд руб. При расчете финальной суммы учитывались дивиденды, выплаченные акционерам "Европлана" в декабре (6,96 млрд руб.). Таким образом, финальная сумма составила 50,785 млрд руб. за 87,5% актива»,— пояснили “Ъ” в Альфа-банке. Альфа-банк в установленный законом срок направит миноритарным акционерам «Европлана» официальное предложение о выкупе их акций, отметили там.

SFI владел 87,5% «Европлана», free-float — 12,5%. По итогам девяти месяцев 2025 года компания заняла седьмое место в рэнкинге «Эксперт РА» по сумме нового бизнеса (59,2 млрд руб.) и восьмое место по портфелю (313,13 млрд руб). Основной бизнес — лизинг автотранспорта и спецтехники.

«Альфа-Лизинг» на 100% принадлежит Альфа-банку. По данным рэнкинга «Эксперт РА» за первое полугодие 2025 года, компания занимает шестое место по объему нового бизнеса (83,5 млрд руб.) и пятое место по объему текущего портфеля на 1 июля (876,8 млрд руб.). В лизинговом портфеле компании 48,4% приходится на ж/д технику, 26,6% — на грузовой автотранспорт, 13,6% — легковые авто, 8,2% — спецтехнику.

«Мы сейчас находимся на этапе, когда формируем стратегическое направление развития "Европлана",— рассказал “Ъ” директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков.— Компания обладает сильным менеджментом и отлаженными бизнес-процессами, мы это ценим и считаем важным ресурсом. Мы будем опираться на их экспертизу и предоставлять необходимую поддержку, чтобы совместно реализовать выбранные стратегии».

По его словам, Альфа-банк рассчитывает сохранить публичный статус «Европлана», что гарантирует прозрачность и высокие стандарты корпоративного управления. Топ-менеджмент «Европлана» ранее заявлял, что сохранит свою долю владения акциями и намерен способствовать дальнейшему развитию компании.

Инвесторы восприняли новость о завершении сделки с оптимизмом: к концу дня стоимость акций «Европлана» взлетела с 540 руб. до 573,8 руб. Даже несмотря на небольшую коррекцию, к концу дня бумаги торговались на 3% дороже, чем в начале сессии. Как указывает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева, инвесторы ожидают, что консолидация «Европлана» с Альфа-банком укрепит позиции перевозчика в будущем «по мере активизации лизингового сегмента». В то же время, как отмечает аналитик ИК «Вектор Капитал» Алексей Головинов, цена оферты, которую будет обязан объявить Альфа-банк, составит около 588 руб. за акцию, что заставляет спекулянтов покупать бумаги с целью последующей продажи (см. “Ъ” от 19 ноября).

Рост котировок позволил отыграть падение, вызванное опасениями инвесторов относительно того, что Альфа-банк может провести делистинг бумаг после успешного закрытия сделки. Эксперты оптимистично смотрят на бизнес «Европлана», в том числе благодаря его переходу к Альфа-банку. Тем не менее на текущий момент масштабы лизингового бизнеса находятся под давлением из-за высокой ключевой ставки, отмечает Наталия Пырьева. «Учитывая, что темпы снижения ключевой ставки в 2026 году могут быть сдержанными, экономическая активность в стране будет слабой, как следствие, лизинговый бизнес еще не получит импульса к восстановлению»,— считает эксперт.

Ксения Дементьева, Андрей Ковалев