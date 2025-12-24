Зеленский раскрыл содержание обсуждаемого с США мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов плана по урегулированию конфликта с Россией, обсуждаемого с администрацией США. Содержание документа опубликовало агентство «РБК-Украина».

План включает следующие положения:

Подтверждение суверенитета Украины. Соглашение между Россией и Украиной о ненападении, а также создание механизма мониторинга ситуации на линии прекращения огня. Надежные гарантии безопасности для Украины. Численность ВСУ будет ограничена до 800 тыс. человек в мирное время. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 Североатлантического альянса. В случае нападения России на Украину — вооруженный ответ и возобновление санкций в отношении Москвы. Россия закрепит на бумаге политику ненападения в отношении Европы и Украины. Установление даты вступления Украины в Евросоюз, предоставление Киеву краткосрочного доступа к европейскому рынку. Инициативы по развитию Украины, в том числе в сфере газовой инфраструктуры, восстановлении территорий, добычи полезных ископаемых и природных ресурсов. Привлечение $800 млрд в фонды для восстановления Украины. Ускорение процесса заключения соглашения о свободной торговле с США. Закрепление безъядерного статуса Украины. США предлагают совместное управление ЗАЭС Россией, Украиной и Соединенными Штатами, дивиденды будут распределяться поровну. Украина исключает участие России, компромиссного решения не найдено. Украина и Россия обязуются внедрять образовательные программы в школах, способствующие толерантности к различным культурам. Прекращение огня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по линии расположения войск на дату принятия соглашения. Россия должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. При этом Украина настаивает на выходе российской армии из Донбасса, а США предлагают создать там свободную экономическую зону. После согласования территориальных договоренностей Россия и Украина обязуются не менять их силой. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для коммерческой деятельности, Кинбурнская коса будет демилитаризована. Создание гуманитарного комитета, обмен военнопленных по принципу «все на всех», возвращение гражданских, включая детей и политзаключенных. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Выполнение соглашение будет гарантировано советом под председательством президента США Дональда Трампа. За нарушение будут предусмотрены санкции. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Помимо основного плана, Украина и США обсуждают еще три документа, уточнил Владимир Зеленский. Речь идет о двухстороннем (Украина и США) и трехстороннем (Украина, США и Европа) документах с гарантиями безопасности, а также плане по восстановлению и экономическому развитию Украины. Инициативы будут охватывать развитие страны до 2040 года.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости устранении первопричин, которые привели к украинскому кризису. Речь идет о выводе ВСУ из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказе Украины от вступления в НАТО. Российская сторона настаивает на прекращении огня только после вывода украинских войск из Донбасса. Территория перейдет под полный контроль РФ либо переговорным, либо военным путем, заявляли в Кремле.