Кредит Украине, убийство в подмосковной школе и прямая линия с Путиным

Цифры недели

Банк России снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%.

Сумма иска ЦБ РФ к Euroclear превысила 18 трлн руб.

Минпросвещения: 63% девятиклассников отказались от высшего образования.

Рентабельность производства яиц по итогам января—сентября 2025 года составила 5,5% против 38,81% год назад.

В октябре объем производства растительных масел в России обновил исторический рекорд, составив 968 тыс. т.

Количество сделок на отечественном рынке венчурных инвестиций сократилось за год примерно на 30%, объем сделок — на 10,18%, до 7,2 млрд руб.

Стоимость алкоголя в рознице с января может вырасти до 17%.

Российский голкипер Матвей Сафонов стал первым вратарем, отбившим четыре пенальти подряд на турнире ФИФА.

Прямая линия Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут. Президент прокомментировал более 70 тем.

Reuters: США согласовали 90% спорных вопросов между Россией и Украиной.

Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 39%.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2026 финансовый год на $901 млрд.