Кредит Украине, убийство в подмосковной школе и прямая линия с Путиным
Чем запомнилась неделя 15–20 декабря: цифры, цитаты и факты
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Цифры недели
Банк России снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%.
Сумма иска ЦБ РФ к Euroclear превысила 18 трлн руб.
Минпросвещения: 63% девятиклассников отказались от высшего образования.
Рентабельность производства яиц по итогам января—сентября 2025 года составила 5,5% против 38,81% год назад.
В октябре объем производства растительных масел в России обновил исторический рекорд, составив 968 тыс. т.
Количество сделок на отечественном рынке венчурных инвестиций сократилось за год примерно на 30%, объем сделок — на 10,18%, до 7,2 млрд руб.
Стоимость алкоголя в рознице с января может вырасти до 17%.
Российский голкипер Матвей Сафонов стал первым вратарем, отбившим четыре пенальти подряд на турнире ФИФА.
Прямая линия Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут. Президент прокомментировал более 70 тем.
Reuters: США согласовали 90% спорных вопросов между Россией и Украиной.
Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 39%.
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2026 финансовый год на $901 млрд.
Цитаты недели
«Европейские подсвинки тут же включились в работу администрации Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны» (президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны).
«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро» (президент США Дональд Трамп обвинил Киев в медлительности в мирных переговорах).
«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — Депардье, а через дорогу — Асад» (премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пошутил после саммита ЕС по вопросу финансирования Украины).
«То, что было смешным, стало опасным» (художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в интервью «Ъ»).
«Операция против наркокартелей — лишь ширма» (посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в интервью «Ъ» об угрозе вторжения США).
По букве закона
Верховный суд признал за Полиной Лурье право на квартиру певицы Ларисы Долиной.
Тверской райсуд Москвы арестовал 15-летнего подростка, убившего четвероклассника в школе в подмосковном Одинцово.
В Москве направлено в суд уголовное дело о картеле, созданном ответственным сотрудником Минтранса.
В Думе проводится служебное расследование в связи с информацией о возможной организации в нижней палате платных круглых столов.
Госдума приняла закон, избавляющий чиновников и депутатов от необходимости каждый год сдавать декларацию о доходах.
Госдума приняла законопроект, который позволяет подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с маркировкой 18+.
Госдума приняла в первом чтении два законопроекта об ограничении прав находящихся за границей граждан, осужденных по уголовным и некоторым административным статьям.
Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке активов России.
Инициативы недели
Страны ЕС дадут Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд, не используя российские активы, как предлагалось ранее.
НСПК планирует с 1 января 2026 года снизить платежные тарифы из-за возврата НДС на операции с банковскими картами с нового года.
Власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения ОАО РЖД.
Правительство предложило добавить Камчатский край, Мурманскую и Смоленскую области, а также ХМАО в пилот по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы.
Минстрой предлагает продлить еще на год мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство.
Отставки и назначения
Бессменный с 2001 года представитель правительства в высших судах Михаил Барщевский объявил о предстоящей отставке.
Владивостокский «Адмирал», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), отправил в отставку главного тренера Леонида Тамбиева.
Сделки недели
Владелец TikTok — китайская компания ByteDance — подтвердила подписание соглашения с тремя крупными инвесторами о создании СП для управления американским бизнесом платформы.
США объявили о крупнейшей сделке по продаже оружия Тайваню: острову были обещаны поставки вооружений на $11,1 млрд.
Wildberries & Russ стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош».
Подконтрольный экс-руководителю «Сбербанк Капитала» Вагану Гаспаряну фонд «Бумеранг капитал» выкупил подмосковного производителя салатов «Салатерия».