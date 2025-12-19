ByteDance подтвердила заключение сделки с инвесторами из США по TikTok

Владелец TikTok, китайская компания ByteDance подтвердила, что подписала соглашение с тремя крупными инвесторами о создании совместного предприятия (СП) для управления американским бизнесом платформы. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщало Axios.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как заявил гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу в служебной записке, сделка должна «положить конец многолетней неопределенности» и позволить приложению продолжить работу в США.

Согласно соглашению, инвесторы (Oracle, Silver Lake и базирующаяся в Абу-Даби MGX) будут владеть 80,1% акций нового СП TikTok USDS Joint Venture LLC, а ByteDance сохранит 19,9%. Новая структура будет действовать как независимая организация, ответственная за защиту данных пользователей в США, безопасность алгоритмов и модерацию контента.

О принципах сделки Китай и США договорились в сентябре. С 2020 года американские власти требовали от ByteDance продажи подразделения, а в 2024 году Конгресс принял закон, угрожающий приложению запретом в случае невыполнения требования.