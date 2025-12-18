Тайваню прилетит из США

Соединенные Штаты объявили о крупнейшей сделке по продаже оружия Тайваню: острову были обещаны поставки различных видов вооружений на общую сумму $11,1 млрд. Отчасти это стало своего рода вознаграждением островных властей за их готовность наращивать оборонные расходы, чего президент США Дональд Трамп добивается от всех американских союзников. Одновременно этот шаг служит и задаче предотвратить конфликт из-за Тайваня с КНР путем «сохранения военного превосходства» Штатов и их союзников в регионе, что прописано в последней стратегической безопасности США. Но есть и риски — неизбежное возмущение этой сделкой со стороны Китая, с которым Штаты по-прежнему стремятся выйти на глобальную торговую сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

Объявление о предстоящей продаже оружия Тайбэю было сделано без лишнего шума — Госдепартамент буднично сообщил об этом вечером 17 декабря ровно в то время, когда президент Дональд Трамп выступал с телеобращением к нации. Между тем масштаб сделки оказался далеко не будничным. Продажа оружия на общую сумму $11,1 млрд станет крупнейшей в истории США поставкой вооружений на остров.

Предлагаемая сделка включает восемь позиций.

В частности, это 82 высокомобильных ракетных комплекса HIMARS и 420 тактических ракетных комплексов армии США ATACMS (аналогичных тем, которые США поставляли Украине в годы президентства Джо Байдена) на сумму более $4 млрд.

Такая же сумма уйдет на приобретение островом 60 самоходных гаубичных установок и сопутствующее оборудование.

$1 млрд пойдет на барражирующие беспилотники Altius и комплектующие для другого вида БПЛА.

Наконец, Тайбэй получит переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW (на сумму более $700 млн), запчасти для вертолетов на сумму $96 млн и комплекты для модернизации ракет Harpoon на сумму $91 млн.

«Соединенные Штаты продолжают оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточных возможностей самообороны и в быстром наращивании мощного сдерживающего потенциала и использовании преимуществ асимметричной войны, которые составляют основу для поддержания регионального мира и стабильности»,— отметил Госдепартамент, сообщая о сделке.

Как известно, США поддерживают дипломатические отношения с Китаем, который считает Тайвань своей неотъемлемой частью и всегда очень резко реагировал на любые продажи острову оружия. Тем не менее Штаты всегда считали себя вправе так поступать согласно закону, обязывающему Вашингтон предоставлять Тайваню средства для самообороны. С 2010 года Штаты поставили на остров военную технику на сумму приблизительно $49 млрд.

Еще в свой первый президентский срок Дональд Трамп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $10 млрд ($8 млрд из них пошло на приобретение истребителей). В нынешней каденции Трамп, пытающийся выйти на сделку с Китаем, казалось, стал более осторожен — с момента его возвращения на пост президента США Тайваню удалось пробить для себя в ноябре только сделку по покупке запчастей и комплектующих на сумму $330 млн.

На этом фоне все последние месяцы тайваньские политики не раз высказывали опасения, что остров рискует стать для Штатов разменной монетой в большой сделке с Китаем. Однако обнародованная в этом месяце Стратегия национальной безопасности США показала: Дональд Трамп по-прежнему осознает важность острова — как минимум в силу его расположения, разделяющего «Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных театра военных действий». В документе, в частности, было прописано, что Штаты стремятся предотвратить конфликт из-за Тайваня путем «сохранения военного превосходства» в регионе.

И, как отметил Госдеп США в нынешнем заявлении, объявленные продажи послужат «национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая продолжающиеся усилия получателя (то есть Тайваня.— “Ъ”) по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала».

Разумеется, власти на Тайване приветствовали решение о поставках вооружений (сделка, правда, должна быть еще одобрена Конгрессом, но там вряд ли возникнут какие-то сложности).

Поблагодарив Вашингтон за продажу оружия, пресс-секретарь главы администрации Тайваня Карен Куо пообещала, что и сам остров «продолжит продвигать оборонные реформы, укреплять общенациональную обороноспособность, демонстрировать свою решимость защищать себя и оберегать мир силой».

Недавно власти Тайваня пообещали увеличить расходы на оборону до 3,3% ВВП в следующем году и довести их до 5% к 2030 году. В ноябре глава тайваньской администрации Лай Циндэ объявил о специальном бюджете, рассчитанном на восемь лет — с 2026 по 2033 год, в размере $40 млрд на закупку вооружений, включая создание системы противовоздушной обороны с высокими возможностями обнаружения и перехвата, получившей название «Тайваньский купол». Хотя пока реализация этих планов сомнительна из-за несогласия тайваньской оппозиции.

Во многом к наращиваю военных расходов Тайбэй подтолкнуло давление со стороны США — Дональд Трамп, а вслед за ним и Пентагон требовали от тайваньцев увеличить оборонные расходы аж до 10%, что в процентном отношении значительно превышает расходы самих Штатов и любого из их союзников.

Впрочем, куда более важным стимулом укрепить оборону для Тайваня стала объективная реальность — нарастающая игра мускулами у берегов Тайваня со стороны Китая. Как отчиталось оборонное ведомство острова утром 18 декабря, за прошедшие 24 часа вокруг острова было обнаружено 40 китайских военных самолетов и 8 кораблей ВМС. Двумя днями ранее через Тайваньский пролив — явно в демонстративных целях — прошел новейший китайский авианосец «Фуцзянь».

К утру четверга Пекин еще не успел официально откликнуться на сделки Штатов с Тайванем. Однако такая реакция гарантирована. Еще на прошлой неделе, когда американский Конгресс одобрил Закон о национальной обороне (этот законопроект предусматривает в том числе и увеличение военной помощи США Тайваню), посольство Китая в Вашингтоне выступило с гневной отповедью. «Законопроект продолжает раздувать нарратив о "китайской угрозе", призывая к военной поддержке Тайваня, злоупотребляя государственной властью для препятствования экономическому развитию Китая, ограничивая торговые, экономические и межличностные обмены между Китаем и США, подрывая суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, а также срывая усилия обеих сторон по стабилизации двусторонних отношений»,— заявила дипмиссия.

Наталия Портякова