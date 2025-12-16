Урок начался с поножовщины

В Подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского района подросток с ножом напал на учеников средней школы. Один из школьников был убит, охранник учебного учреждения ранен. Силовики задержали напавшего, которым оказался девятиклассник той же самой школы. Возбуждено уголовное дело.

Успенская СОШ, которая подверглась нападению

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Успенская СОШ, которая подверглась нападению

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Утром 16 декабря девятиклассник Тимофей К. напал на учеников Успенской средней школы в поселке Горки—2 Одинцовского района Подмосковья. 15-летний подросток ударил ножом охранника, а затем 10-летнего ученика. Мальчик скончался, охранник находится в больнице.

Процесс нападения злоумышленник снимал на видео. На кадрах молодой человек заходит в учебное заведение и натыкается на группу четвероклассников с учителем. С ножом в руках он спрашивает, кто они по национальности. Подросток распыляет газ из перцового балончика в лицо пытающегося остановить его охранника, после чего бьет того ножом. Одного из детей подросток догоняет на лестнице и наносит несколько ударов.

Полиция и скорая помощь оперативно прибыли на место происшествия и начали эвакуировать учащихся. Родители пытались доставать детей через окна.

В это время нападавший забаррикадировался в одном из кабинетов школы и взял в заложники ученика. Спецназ штурмом взял кабинет и задержал подростка. Заложник не пострадал.

Фигурант вел Telegram-канал, в котором освещал процесс подготовки к преступлению. Там он выкладывал селфи, фото экипировки, одежду с экстремистскими надписями. В его арсенале была каска с надписями, отсылающими к массовому шутингу в США и бронежилет с коловратом.

Также в Telegram-канале молодой человек опубликовал манифест «Мой гнев», который перед нападением он разослал одноклассникам. В нем он рассказал о неприятии общества и писал, что «жизни не имеют значения», приводил расистские высказывания и цитаты людей, совершивших массовые убийства.

По факту происшествия в ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ).

В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступления.

Ефим Брянцев