Просрочка в законе

Минстрой предлагает продлить еще на год мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство. Эта мера, первоначально введенная в пандемию, давно вызывает критику со стороны дольщиков — более 50% в России сейчас сдаются с задержкой. В свою очередь, отраслевые чиновники аргументируют ее необходимостью поддержать стройиндустрию, переживающую снижение продаж.

В распоряжении “Ъ” оказалась повестка заседания комиссии правительства РФ по законотворческой деятельности от 15 декабря. Согласно ей, Минстрой предложил ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Градостроительный кодекс, свои поправки. В этом же законопроекте Минстрой предлагает закрепить ряд антикризисных мер для поддержки застройщиков на 2026 год, например продлить мораторий на начисление и взыскание дольщиками «большинства» причиняемых застройщиками убытков. Кроме того, предполагается, что отсрочка по исполнению судебных решений в пользу дольщиков жилья, вступивших в силу до 2023 года включительно, будет завершена 1 февраля 2026 года, а уже взысканные с застройщиков штрафы за 2024–2025 годы подлежат уплате в рассрочку ежеквартальными платежами в течение 2027 года.

Источник “Ъ”, близкий к правительству, сообщил, что правительство одобрило эти поправки.

В Минстрое по существу не ответили на вопросы “Ъ”, зато сообщили, что «ведут системную работу, направленную на улучшение качества жизни граждан и развитие отрасли».

В документах к правкомиссии говорится, что разработанный Минстроем проект поправок к законопроекту вызвал разногласия с Минфином и Минэкономики, но они были урегулированы вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Тем не менее Минюст отмечает, что предлагаемые меры для застройщиков не являются предметом указанного законопроекта и необходимо вынести их в отдельный проект федерального закона. В аппарате Марата Хуснуллина, Минфине, Минэкономики и Минюсте не ответили на запрос “Ъ”.

Первоначально мораторий на взыскание и начисление штрафов с застройщиков за срыв сроков передачи ключей дольщикам был принят в 2020 году в условиях пандемии, затем возобновлен весной 2022 года из-за западных санкций и продлен до июня 2023 года. С марта 2024 года мера была введена вновь до декабря 2024 года, а затем продлена до конца 2025 года.

Действие моратория привело к массовому переносу сроков завершения строительства. По состоянию на июнь 2025 года 54,2% принятых в эксплуатацию новостроек по всей России было сдано с задержкой, подсчитали в Едином ресурсе застройщиков (см. “Ъ” от 15 августа). Это максимальный показатель с марта 2019 года, когда доля достроенных домов с сорванными сроками завершения строительства составляла 56,1%. В ноябре 2025 года общее количество проектов с переносом срока сдачи достигло 19% и коснулось 132 тыс. дольщиков, а общая сумма невыплаченных застройщиками штрафов дольщикам с 2023 года превысила 100 млрд руб., уточнял ранее Марат Хуснуллин.

Учитывая размер невыплат, власти уверяли, что не планируют продлевать мораторий на 2026 год. Однако пошли на продление, чтобы предотвратить риски банкротств в отрасли, считает первый заместитель директора юридического департамента ГК «Гранель» Максим Деев.

По его словам, застройщики ожидали помощь от государства в том или ином виде, учитывая высокую ключевую ставку ЦБ и накопленную финансовую нагрузку.

Однако предлагаемое продление моратория может вызвать правовые и этические вопросы с точки зрения защиты прав дольщиков, предупреждает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его мнению, систематическое продлению эмбарго по чувствительному для покупателей жилья вопросу может подорвать доверие к рынку первичного жилья.

