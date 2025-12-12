Евросоюз утвердил заморозку российских активов до окончания конфликта на Украине

Страны Евросоюза утвердили решение сохранить заморозку российских активов до тех пор, пока не завершится российско-украинский конфликт и Москва не компенсирует Киеву ущерб. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта. До этого ЕС голосовал каждые полгода о продлении блокировки активов.

«Следующий шаг — обеспечить финансовые потребности Украины на 2026–2027 годы»,— написал господин Кошта в соцсети Х. Бессрочная заморозка активов не позволит Венгрии и Словакии в какой-то момент отказаться продлить заморозку, поясняет Reuters.

Решение Евросоюза призвано убедить Бельгию поддержать план по использованию российских средств для предоставления Украине кредита в размере до €165 млрд на покрытие ее потребностей в 2026-м и 2027 годах. Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит Киеву компенсацию за военный ущерб, пишет Reuters.

12 декабря Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear. Причиной стали «незаконные действия Euroclear», причиняющие убытки ЦБ России, а также «рассматриваемые Европейской комиссией механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России» без его согласия.

