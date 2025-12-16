Венчурело. Деньги клонились к закату

Общее количество сделок на отечественном рынке венчурных инвестиций сократилось за год примерно на 30%, объем сделок — на 10,18%, до 7,2 млрд руб. Рынок находится в состоянии глубокой структурной трансформации и сжатия, считают участники рынка, и движется к изолированной модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Венчурный рынок РФ за 12 месяцев (ноябрь 2024 года—ноябрь 2025 года) сократился на 10,18%, до 7,2 млрд руб., общее количество сделок на нем сократилось с 113 до 78, говорится в исследовании «Русского венчура» и фонда Malina VC. При этом объем вложений частных венчурных фондов вырос на 69%, до 2,9 млрд руб., а количество сделок сократилось с 34 до 21. Рост произошел за счет крупных сделок, например платформа для знакомств Twinby привлекла 500 млн руб., пишут авторы исследования.

Государственные вложения в стартапы, отмечается в исследовании, сократились с 1,3 млрд руб. в 2024 году до 1,2 млрд руб. в текущем. Растет сегмент частных инвесторов — на 27,56%, до 2,9 млрд руб., корпорации же почти в два раза (на 48%), до 232 млн руб., сократили инвестиции в стартапы.

Объем классических венчурных сделок в России сократился примерно в десять раз по сравнению с 2021 годом, объясняет партнер Brio Capital Михаил Дубнов. «На этом фоне инвесторы переключились на более зрелые компании, которые демонстрируют устойчивый денежный поток и могут развиваться даже при ограниченной доступности новых раундов финансирования»,— говорит он.

До 2022 года венчурный рынок был в значительной степени завязан на продажу активов инвесторам из США, добавляет партнер венчурного фонда ФРИИ Дмитрий Калаев. Ни один стартап, запущенный в РФ, не получил иностранных инвестиций в 2025 году. «Сегодня работает смешанная модель, в которой инвестор рассчитывает заработать на дивидендах и в случае успеха еще и на продаже своей доли»,— отмечает он. «Рынок находится в состоянии глубокой структурной трансформации и сжатия, движется к автономной, изолированной модели. Фонды увеличивают доли в своих текущих портфельных компаниях, что помогает последним консолидировать локальный рынок, достичь прибыльности и выжить в автономном режиме без надежд на быструю международную экспансию»,— говорит партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Альбина Юнусова.

Герман Греф, глава Сбербанка, октябрь 2025 года: «Поддержка стартапов,— это быстрый способ проверять гипотезы. Благодаря этому время выхода продукта на рынок сокращается в три-четыре раза».

Рост объема вложений частных фондов в этом году обусловлен концентрацией капитала на немногих перспективных и близких к выходу (pre-IPO) компаниях в условиях общего снижения числа сделок, объясняет руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева. «В целом при текущей ключевой ставке 16,5% у частных инвесторов и бизнес-ангелов нет стимула инвестировать в венчурные проекты, так как сопоставимую доходность с меньшим риском они могут получить на облигациях или депозитах»,— добавляет партнер департамента финансового консультирования ДРТ Максим Толкачев. С ним соглашается партнер инвесткомпании Kama Flow Павел Охонин: «В период высоких ставок объем вложений в сегмент альтернативных инвестиций, куда входит в том числе и венчурный капитал, во всем мире снижается».

«Корпорации при высокой стоимости капитала чаще режут длинные инновационные бюджеты и требуют быстрый эффект ("пилоты", импортозамещение, промышленный AI), что меняет структуру сделок и требования к стартапам»,— объясняет исполнительный директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Антон Виноградов.

Сокращение госинвестиций в стартапы руководитель венчурной практики ASB Consulting Group Екатерина Захарова объясняет приоритетами военных расходов и необходимостью поддержки других секторов экономики: «Ресурсы концентрируются на поддержке конкретных, стратегически важных проектов». Тем не менее уменьшение кредитной ставки и новые IPO «будут давать энергию рынку», уверен Дмитрий Калаев. «Инвестиции в традиционные активы в 2025 году показали свою неустойчивость, ряд частных инвесторов в 2026 году начнут диверсифицировать инвестиции, в том числе и за счет технологического сектора, прежде всего так называемых малых технологических компаний»,— заключает управляющий партнер Malina VC Антон Пронин.

Алексей Жабин