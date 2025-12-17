Рыцари платного стола

В Думе проводится служебное расследование в связи с информацией о возможной организации в нижней палате «платных» круглых столов. Об этом, по словам источника “Ъ”, рассказал во время закрытой части пленарного заседания 17 декабря спикер Думы Вячеслав Володин. Он назвал фамилии трех депутатов, которые могут быть причастны к таким мероприятиям, пригрозив им лишением полномочий. Сами парламентарии свою связь с «продажей» круглых столов категорически отрицают.

Внимание к проблеме, как уже сообщал “Ъ”, привлекла замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. 15 декабря она написала в своем в Telegram-канале, что некая ассоциация WEA «торгует круглыми столами» в Госдуме, и даже привела некоторые расценки: вступление в ассоциацию «с правом на спикерство» (обязательное условие для участия в круглом столе в Думе) — 70 тыс. руб., без права спикерства — 50 тыс. руб., «участие вокруг стола» — 35 тыс. руб.

Как выяснил “Ъ”, организация World Expert Association действительно проводила 28 ноября круглый стол в зале думского комитета по международным делам. На мероприятии выступал президент WEA Никита Лобанов, в биографии которого на сайте WEA до 17 декабря было указано, что он является помощником депутата Андрея Свинцова (ЛДПР). Сам депутат сказал “Ъ”, что давно его уволил. При этом в международном комитете “Ъ” сообщили, что заявку на зал подавал депутат Евгений Федоров («Единая Россия», ЕР). Но тот в беседе с “Ъ” утверждал, что его просто «пригласили», а в качестве возможного организатора назвал международный комитет (см. “Ъ” от 16 декабря).

Во время обсуждения этого вопроса на закрытой части «пленарки» 17 декабря Вячеслав Володин упомянул в числе депутатов, возможно причастных к организации «платных» круглых столов, Андрея Свинцова, Каплана Панеша (ЛДПР) и члена «Новых людей» Розу Чемерис (по данным “Ъ”, она получила от ЛДПР предложение пойти на выборы в Думу 2026 года по списку либерал-демократов).

Спикер, по словам источника “Ъ”, предупредил, что по итогам расследования депутаты, которые «подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали», могут лишиться мандатов.

Глава мандатной комиссии Думы Отари Аршба (ЕР) пояснил “Ъ”, что расследованием будет заниматься комиссия по регламенту под руководством Виктора Пинского: «Если они найдут что-то, тогда нам передадут, и мы уже будем обсуждать возможность лишения полномочий». По данным источника “Ъ”, на заседании Думы сроком окончания расследования было названо 23 декабря — день последней «пленарки» осенней сессии.

Андрей Свинцов заявил журналистам, что не имеет никакого отношения к «платному» мероприятию, а уволенный им помощник «конкретно круглый стол проводил с другим депутатом от другой фракции». Роза Чемерис в своем Telegram-канале тоже заверила, что лично никак не связана с организацией этого мероприятия, но припомнила, что «соседи по этажу, помощники депутата Федорова» просили ее помощников «помочь с заказом пропусков для встречи людей на какое-то организованное им мероприятие». Каплан Панеш на звонки журналистов не отвечал и в своем Telegram-канале ситуацию не комментировал.

В свою очередь, президент WEA Никита Лобанов заявил “Ъ”, что никто из депутатов, упомянутых спикером Госдумы, не участвовал в подготовке круглого стола 28 ноября.

По его словам, единственным парламентарием, приглашенным на мероприятие, был Евгений Федоров, который ранее участвовал в церемонии вручения премии, учрежденной господином Лобановым для предпринимателей. «Прейскурант», опубликованный Сарданой Авксентьевой, глава WEA назвал «абсурдом»: «У нас таких прейскурантов не было и нет. Кто-то там кому-то присылал — это не исходило от нас». Да и в целом Никита Лобанов убежден, что никаких «платных» мероприятий в Госдуме быть не должно: «Нельзя что-то продавать, переводить в коммерцию такие услуги».

Преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук отмечает, что в Думе ежегодно проводятся более сотни мероприятий в формате круглых столов, поэтому поточность и открытость нижней палаты по сравнению с другими федеральными госорганами всегда привлекала внимание желающих «попиариться» за счет участия в событии на Охотном Ряду. «В нынешней ситуации руководство Госдумы, видимо, решило устроить "показательную порку", чтобы обелить репутацию палаты,— поясняет эксперт.— Триггером стал тот факт, что Сардана Авксентьева вынесла тему в публичную плоскость». При этом организовать круглый стол в Думе совсем нетрудно, подчеркивает эксперт: для этого достаточно договориться с одним депутатом, который через помощников забронирует зал, подпишет приглашения и закажет разовые пропуска для участников. «Необязательно даже, чтобы депутат лично участвовал в таких мероприятиях. По сути, все строится на доверии, которым в этот раз кто-то злоупотребил»,— заключает господин Склянчук.

