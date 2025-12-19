Еще полшага от ЦБ

Банк России продолжил политику осторожного смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Регулятор отмечает снижение инфляции в ноябре при одновременном росте инфляционных ожиданий. По итогам этого года ЦБ ожидает, что темпы роста цен упадут ниже 6%. Сигнал относительно дальнейших действий по ключевой ставке ЦБ оставил прежним — нейтральным, они будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На заседании совета директоров Банк России принял решение о дальнейшем снижении ключевой ставки — регулятор вновь избрал шаг 50 базисных пунктов (б. п.). Таким образом ставка снижена с 16,5% до 16% годовых. Это уже пятое снижение ключевой ставки подряд. Оно в целом соответствовало ожиданиям большинства аналитиков, впрочем, многие прогнозировали снижение сразу на 100 б. п.

Поясняя свое решение, ЦБ отмечает замедление инфляции — в октябре-ноябре она снизилась в среднем до 4,6% после 6,6% в третьем квартале. Устойчивые показатели инфляции в ноябре «преимущественно снизились», но в среднем большинство из них осталось на уровне выше 4%. На динамику инфляции влияли волатильные позиции, в частности, цены на бензин и плодоовощную продукцию.

Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% — по итогам года показатель ожидается на уровне ниже 6%. Снижения инфляции до целевых 4% ЦБ ожидает во втором полугодии следующего года.

На этом фоне ЦБ фиксирует некоторый рост инфляционных ожиданий — их сохранение на повышенном уровне может мешать замедлению роста цен. В целом на среднесрочном горизонте, по оценкам ЦБ, преобладают проинфляционные риски, среди которых эффекты от повышения НДС и индексации тарифов, а также ухудшение условий внешней торговли. Также проинфляционный эффект может оказывать снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий — через курс рубля. После исчерпания влияния роста с 2026 года ставки НДС до 22% и индексации тарифов, полагают в ЦБ, дезинфляция продолжится — на фоне сохраняющихся жестких денежно-кредитных условий.

Оценивая экономическую активность, ЦБ отмечает умеренные темпы ее роста — отклонение от «траектории сбалансированного роста» уменьшается. При этом динамика остается неоднородной в отраслевом разрезе. Фиксируется некоторое снижение напряженности на рынке труда — ссылаясь на результаты опросов, Банк России отмечает, что доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Также, следует из сообщения регулятора, компании планируют более умеренные, чем в 2023–2025 годах, темпы индексации зарплат в следующем году.

Сигнал относительно дальнейших действий ЦБ остался нейтральным.

Как отмечает регулятор, дальнейшие решения по ключевой ставке будут «приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий». Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 13 февраля.

Евгения Крючкова