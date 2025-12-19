Началась прямая линия с Владимиром Путиным

В 12:00 мск началась программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Прямую трансляцию из Гостиного двора ведут главные телеканалы страны.

В этом году прямая линия совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Объединенный формат «Итогов года» проводится третий год подряд. В прошлом году трансляция с прямой линией длилась 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов.

Прием обращений от граждан открыт с 4 декабря и продлится до окончания эфира. К 11:00 мск на прямую линию поступило более 2,5 млн обращений — больше, чем в 2024 году. В этом году мероприятие пройдет без прямых включений из регионов — граждане сами записывают и отправляют видеообращения с вопросами.