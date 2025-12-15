Маркетплейс принюхался к ритейлу

Новым владельцем парфюмерной сети «Рив Гош» 15 декабря официально стала группа компании Wildberries & Russ. Стоимость бизнеса могла составить 5–6 млрд руб. Ранее претендентом на актив считались также структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова.

ООО РВБ, основное юридическое лицо компании Wildberries & Russ, 15 декабря получила по 100% в ООО «Аромалюкс» и ООО «УК ПС Групп», следует из данных ЕГРЮЛ. Эти компании занимаются развитием парфюмерной сети «Рив Гош» и ранее контролировались кипрской структурой Rive Gauche Group Ltd.

«Рив Гош» вошла в состав РВБ: юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу, пояснили в пресс-службе Wildberries & Russ.

Сделка, считают в компании, позволит сети развивать омниканальные продажи и расширить ассортимент.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров ранее оценивал бизнес «Рив Гош» в 5–6 млрд руб. В то же время общий долг сети на конец 2024 года составлял 5,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 сентября).

ООО РВБ создано летом 2024 года в результате слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В совместном предприятии 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким, а 35% — ООО «Стинн», гендиректором которого выступает Роберт Мирзоян, руководитель ООО «Русс Аутдор». В 2024 году выручка РВБ, согласно бухгалтерской отчетности, составила 441,1 млрд руб., чистая прибыль 47,64 млрд руб.

«Рив Гош» основана в 1995 году бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Сеть специализируется на продаже парфюмерии и косметики, преимущественно премиальной, дороже 4 тыс. руб. за упаковку. Сейчас у нее более 250 магазинов в 88 городах России. Выручка «Аромалюкса» в 2024 году, по данным СПАРК, снизилась на 6% год к году, до 37,4 млрд руб. Чистый убыток увеличился почти в три раза, до 1,5 млрд руб. Выручка «УК ПС Групп» в 2024 году достигла 1,36 млрд руб., чистая прибыль — 2,98 млн руб. Год к году значения выросли на 3,4% и в пять раз соответственно.

Бенефициары Rive Gauche Group Ltd не раскрываются. На 2021 год ее основным владельцем была Инна Мейер (51%), жена Августа Мейера, бывшего совладельца сети «Юлмарт». В 2024 году они оба были осуждены за мошенничество, но предпринимателей освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Еще 25% Rive Gauche Group Ltd. ранее были на балансе панамской Octapan Investments S.A., бенефициарами которой считаются Павел и Лариса Карабань. 24% контролировала Lenka Investments Ltd, ранее связанная с основателем Finstar Financial Group Олегом Бойко.

Продажа «Рив Гош» активно обсуждается с осени этого года. Компания Wildberries & Russ считалась основным претендентом на актив с сентября.

Ранее покупкой сети также интересовались структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Но, по информации “Ъ”, эти переговоры забуксовали. В группе возможность заключения сделки не комментировали.

