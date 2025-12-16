Мощности смазали рапсом

В октябре объем производства растительных масел в России обновил исторический рекорд, составив 968 тыс. тонн и прибавив 4,9% год к году. Тенденция прослеживается, несмотря на снижение выпуска подсолнечного масла, и объясняется резким ростом объема переработки сои и рапса в связи с увеличением их урожая. Массово переключаться на эти культуры аграрии и переработчики стали из-за падения рентабельности зерновых и растущего экспортного потенциала.

Объем производства растительных масел в России в октябре составил 968 тыс. тонн, подсчитали в «Совэконе». Значение увеличилось на 4,9% год к году и обновило исторический максимум. Предыдущий месячный рекорд — 954 тыс. тонн — аналитики фиксировали в марте 2024 года. Всего за первые два месяца сезона (сентябрь—октябрь) производство растительных масел в России, согласно «Совэкону», составило 1,67 млн тонн, прибавив год к году 2,5%. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что выпуск масел в России с начала сезона увеличился на 4% год к году.

В OleoScope также приводят оценку совокупного объема производства масла по итогам сентября—октября 2025 года в 1,67 млн тонн, фиксируя рост на 2,6% год к году. Аналитики обращают внимание, что наиболее выраженный позитивный тренд показывает рапсовое масло. В «Совэконе» объем его выпуска в октябре оценивают в 181 тыс. тонн, в сентябре—октябре — в 330 тыс. тонн. Год к году значения выросли на 32,1% и 22,2% соответственно.

Производство подсолнечного масла за два месяца сезона, по оценке аналитиков, сократилось на 6,9% год к году, до 1,08 млн тонн, соевого — прибавило 38,9%, до 250 тыс. тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что рост объемов производства масла связан в первую очередь с высоким урожаем. В условиях закрытого экспорта сырья это автоматически означает увеличение переработки, поясняет он. Старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова говорит, что в сезоне 2025–2026 годов валовой сбор подсолнечника, согласно консенсус-прогнозу, составит 17,4 млн тонн, прибавив 3% год к году. Для сои рост составит 28%, до 9,1 млн тонн, для рапса — 19%, до 5,6 млн тонн.

Активно расширять площади под масличными аграрии стали из-за снижения рентабельности зерновых и роста их экспортного потенциала (см. “Ъ” от 22 мая). Общее увеличение мирового производства масличных происходит параллельно с ростом потребления и спроса в мире, констатирует Михаил Мальцев. Эксперт обращает внимание на то, что рапсовое и соевое масло активно закупают импортеры российской продукции — Китай, Индия и Алжир. В OleoScope отмечают, что в январе—октябре поставки за рубеж российского рапсового масла выросли на 21% год к году, до 1,22 млн тонн. 85% объема при этом отправились в Китай. На рынке страны Россия заменила Канаду, в отношении которой были введены ограничения.

Аналитики OleoScope не исключают, что часть переработчиков сейчас может переориентироваться с подсолнечника на рапс и сою, что объясняется не только спросом, но и динамикой цен на сырье.

Так, стоимость рапса на внутреннем рынке снизилась на 13,1% год к году, до 37,3 тыс. руб. за тонну, следует из данных OleoScope. Экспортные цены при этом растут. На 12 декабря стоимость 1 тонны рапсового масла с поставкой из порта Нидерландов составила $1,26 тыс., прибавив год к году 11,2%. В OleoScope не исключают, что экспорт сои могут сократить Бразилия и Индонезия из-за растущих нужд биотопливной отрасли.

Стоимость подсолнечника на внутреннем рынке на 10 декабря, согласно «Совэкону», составила 36,3 тыс. руб. за тонну, сократившись на 8,6% год к году. Экспортный индекс подсолнечного масла, согласно ЦЦИ, вырос на 9,5% год к году, до $1,24 тыс. за тонну. Но эта динамика во многом продиктована высокими результатами предшествующих месяцев. В ноябре—декабре на рынке наметилось постепенное снижение цен. В первой половине 2026 года они могут потерять 5–10%.

Андрей Сизов предполагает, что переработка масличных в текущем сезоне продолжит идти рекордными темпами. Совокупный объем экспорта продуктов переработки этих культур в следующем году вырастет на 13%, считает господин Мальцев. Объем экспорта подсолнечного масла, по прогнозам госпожи Захаровой, в текущем сезоне, напротив, может сократиться на 2% к предыдущему, до 5,1 млн тонн.

Александра Мерцалова