Заявления Путина и Белоусова в Минобороны: «большая война» с ЕС, армия на подъеме, обрушение обороны ВСУ
Путин: при отказе Украины от диалога Россия добьется своего военным путем
Президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов приняли участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии подводятся итоги работы ведомства за прошедший год и ставятся задачи по укреплению обороноспособности и развитию ВС РФ. Президент рассказал об успехах ВС РФ на линии фронта и предупредил, что случится, если конфликт на Украине не решится с помощью дипломатии. Министр обороны рассказал о стоящих перед ведомством задачах на 2026 год и об угрозе со стороны НАТО через ближайшие пять лет. Главные заявления Владимира Путина и Андрея Белоусова — в подборке «Ъ».
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании
Фото: пресс-служба президента РФ
Ситуация на Украине
- Российская армия в 2025 году заняла более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями.
- Задача расширения буферной зоны безопасности будет последовательно решаться.
- Российская армия находится на подъеме в отличие от ВСУ.
- Россия выступает за наметившийся прогресс в диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа.
- Трамп может быть прав в том, что если бы он был президентом США в свое время, украинского конфликта бы не произошло.
- Россия предпочла бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но в случае отказа другой стороны Россия освободит свои исторические земли военным путем.
- Россия с началом СВО вернула себе статус полностью суверенной страны.
- Государственность Украины, судя по золотым унитазам, разваливается.
Поддержка участников СВО
- Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку.
- Одним из приоритетов является расширение социальных гарантий для участников СВО и членов их семей, для всех военнослужащих.
- Работа по улучшению жизни военнослужащих, включая индексацию довольствия и обеспечение жильем, должна быть продолжена.
Отношения с Европой
- В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к «большой войне».
- Утверждения, будто Россия представляет угрозу Европе,— ложь, бред, просто бред.
- Никакой цивилизации в Европе нет, там одна деградация.
- Запад игнорировал все интересы России, дело дошло до переворота на Украине.
- Геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в некоторых регионах становится просто критической.
- Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космосе.
Боеспособность РФ
- Ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.
- Испытания стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» прошли успешно. Оба комплекса продолжают совершенствоваться.
- Состав ВМФ РФ в этом году пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов.
- ОПК России выпускает востребованную продукцию в возрастающих объемах.
- Стратегические ядерные силы России будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире.
- Россия будет активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами.
- Нужно в ускоренном темпе внедрять в войска России робототехнику и технологии искусственного интеллекта.
Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов (слева) перед началом заседания
Фото: пресс-служба президента РФ
СВО
- Обрушение обороны ВСУ неизбежно. Группировка «Запад» заняла Купянск, идут бои за Константиновку.
- Группировка «Север» расширяет зону безопасности» в Харьковской и Сумской областях, благодаря этому снижена угроза вторжения ВСУ в Белгородскую, Курскую и Брянскую области.
- Ключевая задача на следующий год — сохранить и нарастить набранные темпы наступления.
- Более тысячи новых образцов оружия прошли апробацию в бою. Среди них — БПЛА «Герань-2» с усовершенствованной системой наведения, FPV-дроны на оптоволокне, а также наземные робототехнические комплексы «Курьер» и «Омич-Огонек».
- Интенсивность налетов ВСУ выросла с 1500 до 3700 беспилотников в месяц.
- Эффективность ПВО при отражении атак ВСУ составляет 97%.
БПЛА
- Россия достигла двукратного превосходства над Украиной по боевому применению БПЛА.
- Формирование Войск беспилотных систем завершится в 2026 году.
- Войска беспилотных систем нужно оснастить новыми видами БПЛА, в том числе с ИИ.
- Необходимо направить усилия на привлечение молодых людей в возрасте до 35 лет для работы с беспилотными системами.
НАТО
- Политика Украины и европейских стран создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году.
- Началась подготовка НАТО к столкновению на рубеже 2030-х годов.
- Оперативность переброски войск Североатлантического альянса к восточному флангу растет, для этих целей планируется ввести «военный шенген».
- Военные расходы НАТО увеличиваются, бюджет альянса вырастет более чем в 1,5 раза.
- Не мы угрожаем НАТО, нам угрожают.
Задачи на 2026 год
- В войсках Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс».
- Войска беспилотных систем России перейдут к совместным действиям с другими войсками в следующем году.
- В этом году успешно завершили опытно-боевую эксплуатацию системы «Свод» в группировке войск «Центр». К сентябрю 2026 года необходимо обеспечить поэтапное внедрение этой системы во все группировки войск.
- Россия начала развертывание нового сегмента ПВО, основанного на FPV-перехватчиках.
- Первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500, заступил на боевое дежурство. Этот комплекс может уничтожать цели в ближнем космосе.
- Опыт создания системы ПВО вокруг Москвы необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО.
- Привлекательность высшего военного образования в России пока остается невысокой. В следующем году будет запущена комплексная программа по повышению престижа военных вузов.
- Минобороны в 2026 году создаст проектный офис по внедрению инноваций на базе технополиса «Эра».
- В 2026 году начнется использование электронных жетонов для поиска пропавших солдат. Эксперимент уже проведен в группировках «Восток» и «Днепр».