Президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов приняли участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии подводятся итоги работы ведомства за прошедший год и ставятся задачи по укреплению обороноспособности и развитию ВС РФ. Президент рассказал об успехах ВС РФ на линии фронта и предупредил, что случится, если конфликт на Украине не решится с помощью дипломатии. Министр обороны рассказал о стоящих перед ведомством задачах на 2026 год и об угрозе со стороны НАТО через ближайшие пять лет. Главные заявления Владимира Путина и Андрея Белоусова — в подборке «Ъ».

Ситуация на Украине Российская армия в 2025 году заняла более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями.

Задача расширения буферной зоны безопасности будет последовательно решаться.

Российская армия находится на подъеме в отличие от ВСУ.

Россия выступает за наметившийся прогресс в диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа.

Трамп может быть прав в том, что если бы он был президентом США в свое время, украинского конфликта бы не произошло.

Россия предпочла бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но в случае отказа другой стороны Россия освободит свои исторические земли военным путем.

Россия с началом СВО вернула себе статус полностью суверенной страны.

Государственность Украины, судя по золотым унитазам, разваливается. Поддержка участников СВО Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку.

Одним из приоритетов является расширение социальных гарантий для участников СВО и членов их семей, для всех военнослужащих.

Работа по улучшению жизни военнослужащих, включая индексацию довольствия и обеспечение жильем, должна быть продолжена.

Отношения с Европой В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к «большой войне».

Утверждения, будто Россия представляет угрозу Европе,— ложь, бред, просто бред.

Никакой цивилизации в Европе нет, там одна деградация.

Запад игнорировал все интересы России, дело дошло до переворота на Украине.

Геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в некоторых регионах становится просто критической.

Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космосе.

Боеспособность РФ Ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

Испытания стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» прошли успешно. Оба комплекса продолжают совершенствоваться.

Состав ВМФ РФ в этом году пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов.

ОПК России выпускает востребованную продукцию в возрастающих объемах.

Стратегические ядерные силы России будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире.

Россия будет активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами.

Нужно в ускоренном темпе внедрять в войска России робототехнику и технологии искусственного интеллекта.

СВО Обрушение обороны ВСУ неизбежно. Группировка «Запад» заняла Купянск, идут бои за Константиновку.

Группировка «Север» расширяет зону безопасности» в Харьковской и Сумской областях, благодаря этому снижена угроза вторжения ВСУ в Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Ключевая задача на следующий год — сохранить и нарастить набранные темпы наступления.

Более тысячи новых образцов оружия прошли апробацию в бою. Среди них — БПЛА «Герань-2» с усовершенствованной системой наведения, FPV-дроны на оптоволокне, а также наземные робототехнические комплексы «Курьер» и «Омич-Огонек».

Интенсивность налетов ВСУ выросла с 1500 до 3700 беспилотников в месяц.

Эффективность ПВО при отражении атак ВСУ составляет 97%. БПЛА Россия достигла двукратного превосходства над Украиной по боевому применению БПЛА.

Формирование Войск беспилотных систем завершится в 2026 году.

Войска беспилотных систем нужно оснастить новыми видами БПЛА, в том числе с ИИ.

Необходимо направить усилия на привлечение молодых людей в возрасте до 35 лет для работы с беспилотными системами.

НАТО Политика Украины и европейских стран создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году.

Началась подготовка НАТО к столкновению на рубеже 2030-х годов.

Оперативность переброски войск Североатлантического альянса к восточному флангу растет, для этих целей планируется ввести «военный шенген».

Военные расходы НАТО увеличиваются, бюджет альянса вырастет более чем в 1,5 раза.

Не мы угрожаем НАТО, нам угрожают.

Задачи на 2026 год В войсках Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс».

Войска беспилотных систем России перейдут к совместным действиям с другими войсками в следующем году.

В этом году успешно завершили опытно-боевую эксплуатацию системы «Свод» в группировке войск «Центр». К сентябрю 2026 года необходимо обеспечить поэтапное внедрение этой системы во все группировки войск.

Россия начала развертывание нового сегмента ПВО, основанного на FPV-перехватчиках.

Первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500, заступил на боевое дежурство. Этот комплекс может уничтожать цели в ближнем космосе.

Опыт создания системы ПВО вокруг Москвы необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО.

Привлекательность высшего военного образования в России пока остается невысокой. В следующем году будет запущена комплексная программа по повышению престижа военных вузов.

Минобороны в 2026 году создаст проектный офис по внедрению инноваций на базе технополиса «Эра».

В 2026 году начнется использование электронных жетонов для поиска пропавших солдат. Эксперимент уже проведен в группировках «Восток» и «Днепр».

