Яйца на пике

Рентабельность производства яиц по итогам января—сентября 2025 года составила 5,5% против 38,81% год назад. Падение доходности во многом связано с кризисом перепроизводства в отрасли, что привело к резкому снижению цен. Два года назад ситуация была иной — тогда яйца подорожали почти на 45%, разогнав серьезно продовольственную инфляцию. Это вынудило власти взять на время под контроль их ценообразование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В январе—сентябре 2025 года рентабельность производства яиц сельскохозяйственной птицы составила всего 5,5%, следует из данных Росстата. Для сравнения, год назад этот показатель был в семь раз больше — 38,81%. Как сообщал “Ъ” 12 сентября, за этот год стоимость продукции снизилась более чем на 25%. По данным исследовательской компании NTech, продажи куриных яиц за девять месяцев 2025 года выросли на 10% год к году в натуральном выражении и снизились на 13% в денежном.

По словам собеседника “Ъ” в отрасли, почти по всем российским птицефабрикам отмечается снижение рентабельности выпуска куриных яиц, и это связано с их перепроизводством.

Он добавляет, что немного легче чувствуют себя производители из Сибири, где выпуск яйца не превышает спрос. На Урале рентабельность удалось удержать из-за вспышек птичьего гриппа на некоторых предприятиях: это привело к снижению предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По данным партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, цены производителей яиц показали наиболее значительный рост в 2022–2024 годах: средняя цена тогда выросла с 5,9 тыс. руб. до 9,9 тыс. руб. за 1 тыс. штук. Пик рентабельности производства яиц пришелся на первый квартал 2024 года, когда она составила 53,6%. На это повлияло и снижение предложения такой продукции. Как писал ранее “Ъ”, в январе—феврале 2024 года производство яиц сократилось на 1,8% год к году, до 6,11 млрд штук.

Высокая доходность отрасли была обусловлена не столько увеличением маржи производителя, сколько ростом цен из-за инфляции по всем цепочкам затрат, поясняет госпожа Корягина. По ее оценке, в 2022–2024 годах большинство статей расходов увеличились: вспомогательные материалы — на 58%, заработная плата — на 41%, оптовая и логистическая наценка выросла на 59%, себестоимость — на 24%, отпускная цена производителя — на 38%, в то время как розничная цена — на 42,5%. Затраты и коммерческие расходы розничной торговли почти удвоились, добавляет она. В конце 2023 года ситуация достигла критического уровня, что вынудило вмешаться Федеральную антимонопольную службу, пообещавшую проконтролировать ценообразование на продукт, в том числе в рознице.

Спустя два года в сегменте производства яиц наблюдается восстановление баланса спроса и предложения.

По имеющимся в распоряжении “Ъ” подсчетам участников рынка, в январе—октябре 2025 года в России произвели 33,5 млрд яиц, что на 6,6% больше год к году. По данным Альбины Корягиной, к октябрю этого года цены опустились до 5,3 тыс. руб. за 1 тыс. штук.

Другой собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что рентабельность снижается в том числе из-за изменений в закупочной политике ритейлеров и структуры спроса. Он поясняет, что от требований по выплате премий торговые сети фактически освободили только яйца категории С1 (столовое яйцо весом 55–64,9 г), тогда как по другим категориям — С2 (45–54,9 г), СО (65–74,9 г) и СВ (более 75 г) — такие обременения сохраняются. При этом растет число жестких дискаунтеров и магазинов малого формата, которые закупают у птицефабрик преимущественно С1, продолжает он. Это приводит к тому, что яйца других категорий копятся на складах и их приходится продавать ниже себестоимости.

Альбина Корягина прогнозирует, что если рост производства яиц продолжится, а спрос не увеличится, то в худшем случае рентабельность в отрасли может снизиться до 2–5%. Впрочем, согласно ее оптимистичному прогнозу, если производители скорректируют объемы, а затраты на корма снизятся, то рентабельность стабилизируется в диапазоне 5–15%. В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum считают, что производители яиц уже могли успеть адаптироваться к низким ценам. Впрочем, это ведет к сокращению затрат, в том числе за счет экономии на вакцинации поголовья.

Владимир Комаров