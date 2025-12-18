Госдума разрешила подтверждать возраст через мессенджер Max

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с маркировкой 18+. Нововведение вносит поправки в проект о внесудебной блокировке сайтов с продажей табака.

Предъявить данные из мессенджера наравне с паспортом можно будет при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий. Изменение вносит поправки в несколько федеральных законов.

16 декабря соответствующие поправки одобрил комитет Госдумы по информполитике.

Изначальный законопроект о внесудебной блокировке сайтов с информацией об онлайн-продаже табачных и никотинсодержащих товаров был принят в первом чтении в марте. Его авторами выступили депутаты Госдумы от Татарстана Айдар Метшин, Айрат Фаррахов и еще десять парламентариев.