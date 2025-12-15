Школьники 12 регионов смогут сдавать два ОГЭ при поступлении в колледж

Правительство РФ, по данным “Ъ”, предложило добавить Камчатский край, Мурманскую и Смоленскую области, а также ХМАО в пилот по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы. Речь идет о расширении эксперимента, который стартовал в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области,— девятиклассникам разрешили сдавать два ОГЭ вместо четырех при поступлении в учреждения среднего профессионального образования (СПО).

Власти признали пилот удачным. 2 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий эксперимент в Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. В рамках подготовки поправок (срок — 16 декабря) ко второму чтению по инициативе Минпросвещения и регионов правительство предложило присоединить к пилоту еще четыре субъекта. Таким образом, в нем будет участвовать 12 регионов.

«Основной целью эксперимента является предоставление дополнительных возможностей лицам, завершившим программы основного общего образования, для получения СПО, а также удовлетворение потребностей рынка труда участвующих субъектов РФ в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена»,— комментирует решение о расширении пилота председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По данным Минпросвещения (предоставлены по запросу “Ъ”), по итогам приемной кампании 2025 года колледжи и техникумы для обучения вместо старшей школы выбрали 63% девятиклассников. Всего было подано около 4 млн заявлений от абитуриентов для поступления в СПО, из них зачислено 1,3 млн. В текущем году в колледжах и техникумах было утверждено 850,8 тыс. бюджетных мест (на 68 тыс. больше, чем в прошлом году).

Сейчас в СПО обучается 3,9 млн студентов, больше всего — в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Челябинской областях. Среди самых популярных профессий и специальностей — «сестринское дело», «информационные системы и программирование», «лечебное дело», «туризм и гостеприимство» и «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

