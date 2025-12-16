Верховный суд исправил квартирный вопрос

Верховный суд России на все «180 градусов» развернул решение по иску певицы Ларисы Долиной, которой столичные суды ранее вернули проданную ею квартиру в центре города. 112 млн руб., полученные от продажи недвижимости, артистка отдала мошенникам. Решением высшей судебной инстанции страны право собственности на жилье признано за покупательницей Полиной Лурье, несмотря на то что актриса выразила готовность вернуть ей деньги. Вопросом выселения народной артистки займется Мосгорсуд. Однако в Верховном суде уже дали понять, что лучше ей сделать это добровольно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд услышал Полину Лурье (справа), признав ее право собственности на купленную у Ларисы Долиной квартиру

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Верховный суд услышал Полину Лурье (справа), признав ее право собственности на купленную у Ларисы Долиной квартиру

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для рассмотрения спора по самому громкому гражданскому делу уходящего года в Верховном суде выделили самый большой зал, способный вместить до 300 человек. Несмотря на то что процессы в нижестоящих судах по просьбе адвоката госпожи Долиной проходили в закрытом режиме, теперь ей в этом отказали. При этом Верховный суд пошел на беспрецедентный шаг: ввиду «большого общественного резонанса» в зале разрешили остаться не только пишущей прессе, но также фотографам и телеоператорам, а силами пресс-службы организовали текстовую и видеотрансляцию заседания.

Лариса Долина на слушание не приехала, тогда как Полина Лурье явилась лично. Она и ее адвокат Светлана Свириденко просили отменить решение Хамовнического суда столицы, который 28 марта признал недействительной сделкой продажу госпожой Долиной квартиры площадью 236 кв. м в Ксеньинском переулке столицы. Вскоре после того, как сделка состоялась, оказалось, что народная артистка стала жертвой мошенников, которые обрабатывали ее три месяца. Она не только отправила им полученные при покупке недвижимости 112 млн руб., но также отдала еще более 175 млн руб. собственных накоплений. Правоохранителям удалось поймать лишь четверых исполнителей аферы, которых Балашихинский горсуд Подмосковья 28 ноября приговорил к срокам от четырех до семи лет. Решение же Хамовнического суда, который счел, что певица «действовала под влиянием существенного заблуждения» (ч. 1 ст. 178 ГК РФ), Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции оставили в силе.

Судебные акты вызвали большой общественный резонанс, поскольку Хамовнический суд не только отклонил встречные требования госпожи Лурье о выселении певицы, но даже не обязал артистку вернуть ей деньги, применив обычную в таких случаях «двустороннюю реституцию», когда каждая сторона обязана вернуть имущество, полученное по сделке.

Накал в обществе достиг такой степени, что госпожа Долина через программу «Пусть говорят» пообещала вернуть покупательнице 112 млн руб. Однако последняя не отозвала жалобу из Верховного суда.

Оглашая доводы сторон, судебная коллегия сообщила, что, вынося решение, районный суд принял во внимание проведенные на следствии психолого-психиатрические экспертизы. Они пришли к выводу, что на госпожу Долину было оказано мощное психологическое давление мошенниками, которые убедили ее в том, что она принимает участие в спецоперации по поимке преступников с участием сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, а сделка по продаже ее квартиры будет «мнимой».

Сама госпожа Лурье настаивала, что даже если кто-то и ввел артистку в заблуждение, то это была не она. Ее адвокат рассказала, что покупка квартиры не была для ее клиентки инвестицией. После развода с мужем госпожа Лурье искала жилье для себя и двух детей, трех и семи лет, перебрав 16 разных вариантов. При этом, по словам Светланы Свириденко, действия госпожи Долиной были «последовательными и целесообразными», в них не было никакой спешки: 24 мая был заключен предварительный, а 20 июня — основной договор купли-продажи, в результате которых певица оставляла покупательнице всю мебель, за исключением пианино и концертного стула. По ее словам, с учетом личности народной артистки у госпожи Лурье было «особое доверие к ней». «Они общались два часа, обсуждали ее детей, в какие секции им ходить. Лариса Александровна пребывала в прекрасном и разумном состоянии. Она ни с кем не созванивалась, объясняла инфраструктуру района и готова была познакомить Полину с управляющей компанией»,— рассказала юрист.

Она отметила, что артистка «хотела совершить» эту сделку, объяснив свои намерения тем, что ей стало «тесно» в старой квартире, к тому же у нее имеется другое жилье, а также загородный дом, а прописанные в квартире дочка и внучка с ней уже не проживают.

По словам госпожи Свириденко, изначально стоимость выставленной 13 мая на продажу квартиры составляла 130 млн руб., однако в результате торга цена была снижена до 112 млн руб. При этом юрист отвергла доводы оппонентов о том, что покупатель поступила «неразумно и недобросовестно», поскольку цена за недвижимость якобы была занижена. Она отметила, что в доме не было машино-мест, а также детской площадки, а на жилье такой площади довольно трудно найти покупателей.

«По фотографиям видно, что квартире требовался не косметический, а капитальный ремонт, который моя доверительница оценивает в 40 млн руб.»,— сказала адвокат, добавив, что сейчас в том же доме на последнем этаже продается квартира по аналогичной стоимости.

Она сочла недопустимым отказ суда вернуть ее доверительнице 112 млн руб., представив заключение профессора кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрия Дедова, который пришел к выводу, что в данном случае суд «нарушил священные принципы права» и это «недопустимо в правовом государстве».

В свою очередь, адвокат госпожи Долиной Мария Пухова апеллировала к тому, что госпожа Лурье была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является аренда и управление недвижимостью. «Она не проявила даже минимальную степень осмотрительности»,— заявила адвокат. По ее мнению, об этом свидетельствует то, что покупательница согласилась на покупку квартиры с зарегистрированными в ней лицами — Ларисой Долиной, ее дочерью и внучкой. «Никто не посчитал нужным связаться с матерью несовершеннолетнего ребенка и спросить, а она вообще в курсе, что продается квартира? Один звонок, и не было бы этой сделки!» — заявила госпожа Пухова. Она указала, что покупательницу не насторожила просьба Ларисы Долиной произвести оплату наличными. «112 млн руб.— это ведь два чемодана денег!» — сказала адвокат, попеняв госпоже Лурье также на то, что она не получила от 70-летней артистки справки из ПНД, а также не настояла на нотариальном заверении сделки. По словам адвоката, ее клиентка «никогда бы не продала свое основное жилье», если бы знала, что совершает реальную сделку.

Отметив, что, на ее взгляд, деньги должны возвращать не госпожа Долина, а мошенники, госпожа Пухова тем не менее заявила, что ее клиентка согласна на применение двусторонней реституции, так как заинтересована в «мирном урегулировании спора». Она просила оставить в силе решения нижестоящих инстанций, взыскав с госпожи Долиной 112 млн руб. Данную просьбу поддержал и представитель Генпрокуратуры Илья Русаков.

Сама госпожа Лурье в суде пояснила, что никогда не была профессиональным риэлтором, а зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель по совету банковских работников лишь за месяц до случившегося, так как приобрела коммерческую недвижимость. «Меня называют профессиональным риэлтором, но это не так, я имею образование и доход в совершенно иной сфере»,— сказала она.

Ответчица рассказала, что много раз спрашивала народную артистку, точно ли она выпишется из квартиры, и та заверяла: «Ну конечно, как я могу не выписаться?!»

По словам женщины, певица, которую она считает «уважаемым для нее человеком», сказала, что у дочери, как и у нее самой, есть другая квартира. «А кстати, помимо другой квартиры у Ларисы Александровны в Мытищах дом один? Потому что в деле есть сведения о двух объектах — площадью 300 и 600 кв. метров»,— спросил адвоката госпожи Долиной один из судей. Однако та не смогла в данном вопросе проинформировать служителя Фемиды и, видимо оговорившись, почему-то назвала квартиру в Хамовниках «единственным жильем» ее доверительницы.

Взвесив доводы сторон, тройка судей Верховного суда отменила решения нижестоящих судов и вынесла новое, которым передала право собственности на квартиру в Хамовниках Полине Лурье. При этом дело в части требования о выселении артистки было направлено на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд. Судьи пояснили, что это требуется для «установления ряда обстоятельств». Впрочем, по окончании процесса в пресс-службе Верховного суда сообщили, что в деле поставлена «точка», и, если артистка «в ближайшее время добровольно не покинет» квартиру, «суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о ее выселении». Адвокат госпожи Лурье поблагодарила всех, кто поддерживал ее доверительницу, отметив, что Верховный суд вернул ей веру в правосудие.

Мария Локотецкая