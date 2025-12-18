Дальше едешь — тише будешь

Госдума 18 декабря приняла в первом чтении два законопроекта об ограничении прав находящихся за границей граждан, осужденных по уголовным и некоторым административным статьям. Против ужесточений никто не возражал, но коммунисты настойчиво интересовались, будут ли по новым нормам преследовать Анатолия Чубайса и других бывших государственных деятелей, уехавших за рубеж.

Председатель комитета по безопасности Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инициативы внесли в Думу 11 декабря депутаты от всех пяти фракций во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»). Законопроект «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания» вводит новые запреты для граждан, признанных виновными по любым уголовным статьям и некоторым составам КоАП (нарушение требований к иноагентам, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация вооруженных сил, участие в деятельности нежелательной организации и др.) и «скрывающихся от наказания» за рубежом. Второй документ вносит корреспондирующие изменения в одиннадцать профильных законов.

Согласно проектам, такие граждане, в частности, не смогут регистрировать недвижимость и транспорт, получать кредиты, пользоваться госуслугами в электронной форме и дистанционным банковским обслуживанием. Действие их водительских прав будет приостановлено, а счета и имущество — заморожены. При этом ближайшие родственники «беглецов», не имеющие собственных источников дохода, по решению прокуратуры смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие в установленном правительством размере за счет замороженных средств.

Представляя законопроект, Василий Пискарев сообщил, что сейчас в международном розыске по инициативе РФ находится 10 593 лица, которые обвиняются в совершении преимущественно тяжких и особо тяжких преступлений.

Но на их экстрадицию надежды мало: только за одиннадцать месяцев этого года России отказали в выдаче 109 преступников. «Они должны как минимум находиться в местах лишения свободы, а на самом деле они весьма неплохо себя чувствуют на Западе, так сказать, в натовских юрисдикциях, где они себя позиционируют как борцы за свободу»,— негодовал господин Пискарев. По его данным, именно криминальный контингент «активно вовлекается структурами ряда западных стран в антироссийскую деятельность», поскольку им «легко можно манипулировать», угрожая выдачей России.

Глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) согласилась, что решение назрело, и даже призвала ужесточить проект ко второму чтению, убрав норму о гуманитарном пособии. Ее также интересовало, подпадает ли под действие нового закона «изобретатель гибкого планшета Натан Борухович Сагал (по данным ряда СМИ, это имя якобы взял экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс при получении израильского гражданства.— “Ъ”), укравший 13 млрд руб.».

Василий Пискарев по поводу пособия укоризненно заметил, что у «беглецов» могут быть несовершеннолетние дети, что «как раз относится к ведению вашего комитета».

А отвечая на второй вопрос, подчеркнул, что под действие закона подпадут те, в отношении кого вступил в силу приговор суда.

Алексей Куринный (КПРФ) спросил, сколько граждан, привлеченных по указанным в проекте административным статьям, скрывается за границей, и заодно продолжил тему Анатолия Чубайса, поинтересовавшись, есть ли запрос на его выдачу. «Я называл количество тех, кто удерживается за границей, вернее, их там держат за границей, не отдают»,— напомнил господин Пискарев. Что же касается КоАП, то, по его данным, всего по этим шести составам есть 3290 протоколов, а не исполнены из них около трехсот, составленных в отношении нарушителей, находящихся за границей. «Поэтому ждем их в гости. Когда приедут, снимем с них ограничения,— пообещал единоросс.— Что касается вот того персонажа, которого вы назвали, я не знаю, это не предмет данного законопроекта. Если вы хотите узнать — мы узнаем».

Ренат Сулейманов (КПРФ) сделал акцент на юридической стороне вопроса, усомнившись в правильности одинаковых ограничений для уголовников и административщиков.

Но Василий Пискарев вернул дискуссию в политическое русло, призвав «не стесняться пресекать оголтелую антироссийскую деятельность».

Наконец, Николай Коломейцев (КПРФ) расширил и углубил тему бывших госдеятелей за рубежом. «Вот у нас председатель правительства, две главы администрации, три полпреда, одиннадцать первых вице-премьеров, в том числе, если верить СМИ, Дмитрий Николаевич Козак отъехал,— перечислил он видных "поуехавших".— Чем же занимаются ФСБ, погранслужба, таможенная служба, почему их выпускают? Мы же с вами, если подписали режим секретности, то без разрешения не выедешь. Почему их выпустили без судебных разбирательств при нанесении триллионных убытков стране?» «А по законопроекту есть вопросы у вас?» — ответил вопросом на вопрос господин Пискарев.

На этом дискуссия закончилась, и проекты поддержали 391 и 390 депутатов соответственно. Против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова