Салат созрел для экспансии

Подконтрольный экс-руководителю «Сбербанк Капитала» Вагану Гаспаряну фонд «Бумеранг капитал» выкупил подмосковного производителя салатов «Салатерия». Стоимость сделки могла составить 2 млрд руб. Консолидировав этот бизнес с ранее выкупленной компанией «Прованс», фонд рассчитывает создать на рынке салатов федерального игрока. Но реализовать такую стратегию будет непросто из-за специфики бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инвестфонд «Бумеранг капитал» закрыл сделку по покупке группы «Салатерия», рассказали “Ъ” в организации. Согласно СПАРК, 13 декабря подконтрольное структурам фонда ООО «Прованс» получило по 100% долей в ООО «Салатерия» и СПП (входит в группу «Салатерия»). Ранее учредителем компаний, согласно СПАРК, выступало МКООО «Сиэсай Менеджмент», чьи бенефициары не раскрываются. Ранее «Салатерия» фигурировала как актив ГК «Дмитровские овощи» Сергея Филиппова и членов его семьи. Возглавляет «Салатерию» Михаил Щукин — гендиректор агрофирмы «Бунятино», входящей в группу. В «Дмитровских овощах» “Ъ” оперативно не ответили.

«Салатерия» существует с 2016 года, специализируется на поставке нарезанных салатов и овощей в торговые сети. Бизнес базируется в Московской области. Согласно СПАРК, выручка ООО «Салатерия» в 2024 году составила 1,77 млрд руб., увеличившись год к году на 27,7%. Чистая прибыль увеличилась на 5,3%, до 160,1 млн руб. Выручка ООО СПП сократилась за прошлый год на 8,2%, до 162,8 млн руб. Чистая прибыль составила 16,4 млн руб. после нескольких лет убытка.

«Бумеранг капитал» создан в 2024 году и контролируется Ваганом Гаспаряном. В 2020–2023 годах он исполнял обязанности главы «Сбербанк Капитала». Фонд сосредоточен на компаниях в сфере розничного бизнеса и продуктов питания. В 2024 году компания «Ароса-Логистика» привлекла его для развития выкупленных ею активов Selgros.

Стоимость продажи «Салатерии» не раскрывается. Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков считает, что бизнес стоил 1,2–1,5 млрд руб. Директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова называет объективной оценку в 1–1,5 млрд руб. Инвестбанкир Илья Шумов не исключает, что с учетом долга и темпов роста речь могла идти о 2 млрд руб., а вложение окупится за три-четыре года.

Покупка «Салатерии» — вторая сделка «Бумеранга» на рынке салатов. Осенью 2025 года структуры фонда приобрели тюменского производителя «Прованс» (бренд «Скоро»), поставщика крупных сетей (см. “Ъ” от 10 сентября). Иван Пешков называет производство салатов не слишком маржинальным бизнесом — его рентабельность по EBITDA составляет 10–15%. Но у инвесторов со свободными средствами, по его словам, есть интерес к понятным и простым сегментам производства продуктов питания.

CEO «Бумеранг капитал» Федор Перфильев поясняет, что стратегия фонда предполагает создание крупного игрока на рынке салатных смесей для поставок в ритейл, гостиницы и заведения общепита (HoReCa). «Сделка по приобретению "Салатерии" позволит нам развиваться в европейской части России»,— заявил он “Ъ”, добавив, что активы «Прованса» и «Салатерии» планируется консолидировать.

Иван Пешков обращает внимание на то, что салаты —скоропортящийся продукт и построить здесь федерального игрока вряд ли получится. Скорее речь пойдет о наборе разрозненных активов в разных регионах, каждому из которых потребуются свои поставщики, клиентская база и отдельное ценообразование, отмечает он.

По данным аналитической компании «Нильсен», интерес к свежим овощам в рознице сейчас ограничен: практически все виды продукции в сегменте показали за последние 12 месяцев снижение натуральных продаж. Наиболее выраженным оно стало для редиса (на 13,7%) и картофеля (8,6%). Салаты показали сокращение на 4,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Мерцалова, Владимир Лавицкий