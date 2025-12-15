Ритейлеры получили отпускные

Как стало известно “Ъ”, сразу пять крупных производителей алкоголя уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки. Уже в январе спиртное может подорожать на торговых полках в среднем на 10–17%. В связи с этим на рынке ожидают временного снижения спроса в начале следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ежов, Коммерсантъ Фото: Егор Ежов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались адресованные ритейлерам письма сразу пяти крупных производителей алкоголя, в которых они уведомляют о повышении отпускных цен на свои напитки с 1 января 2026 года. В Novabev Group (Beluga, «Архангельская») предупреждают о повышении стоимости их продукции на 10%, в «КВК Групп» (коньяк «Коктебель», водка Medoff) — в среднем на 15–17%, в Алкогольной сибирской группе (АСГ; «Пять озер», Sea Witch) — на 13% на собственный водочный ассортимент и 12% на всю остальную продукцию. В ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») и группе Ladoga («Царская», «Крутояр») не конкретизируют размер увеличения отпускных цен.

В АСГ отметили “Ъ”, что повышение цен обусловлено ростом акциза, инфляции и подорожанием заемных средств. Выше покрытия этих издержек в компании стоимость своих напитков не поднимают, добавляют там. С начала 2026 года акциз на алкоголь крепче 18% будет увеличен на 11,4%, до 824 руб. за 1 л безводного спирта. Как ранее сообщал “Ъ”, рост ставки акциза ожидаемо приведет к увеличению розничных цен и снижению спроса на спиртное. В Ladoga заявили “Ъ”, что в зависимости от позиции поднимут цены минимум на 10%. В крупных сетях — «Лента», «Магнит», X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») — “Ъ” не ответили.

В своем письме ритейлерам Novabev Group среди причин называет также увеличение акцизов на тихие и игристые вина на 31% и 28% соответственно, а также повышения с января 2026 года НДС с 20% до 22%.

В ГК «Руст» указывают на подорожание себестоимости производства, в том числе рост цен на укупорочные материалы, бутылки, этикетку. Из уведомления АСГ следует, что в этом году стеклянная бутылка для напитков подорожала на 20–29%, закупочные цены на гофрокартон — на 10%. К тому же в 2026 году ожидается увеличение стоимости федеральной специальной марки на 7,5%, сказано в письме компании. В Ladoga дополнительно обращают внимание на рост расходов на транспортную и складскую логистику, энергоносители.

В «КВК Групп» среди основных факторов называют подорожание коньячных дистиллятов, а также ожидаемое увеличение минимальной розничной стоимости (МРЦ) в начале 2026 года. По информации “Ъ”, с января 2026 года Минфин РФ планирует повысить МРЦ на водку на 17,1%, до 409 руб. за 0,5 л, бренди и аналогичную алкогольную продукцию — на 28%, до 605 руб. за 0,5 л, коньяк и виски, произведенные из сырья с выдержкой не менее трех лет,— на 16%, до 755 руб. Совокупность этих и прочих факторов не позволяют компании сохранить цены на текущем уровне, констатируют в «КВК Групп».

Рост цен на алкогольную продукцию может сказаться на спросе особенно в первом квартале 2026 года, как это случилось в аналогичном периоде этого года, говорят в Ladoga. Рынку потребуется время, чтобы привыкнуть к новым ценам, добавляют в компании.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—октябре 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без пива, сидра и медовухи) упали на 10,3%.

Спрос на водку сократился на 3,7%, до 60,2 млн декалитров (дал), на коньяк — на 9,1%, до 10,29 млн дал, на слабоалкогольную продукцию — на 87,9%, до 1,3 млн дал. Вместе с тем спад продаж идет неравномерно. Сильнее всего снижение спроса ощущают небольшие региональные ликероводочные производители, в то время как крупные игроки продолжают наращивать долю на рынке (см. “Ъ” от 31 октября).

Кроме того, в Ladoga прогнозируют, что в следующем году продолжит меняться структура спроса и потребители будут больше переключаться на современные «миксологические категории», включая джин, ром и виски. По мнению представителя компании, такие консервативные категории, как водка, коньяк, бренди и вино, в том числе российское, будут терять в продажах. Объемы реализации импортного алкоголя могут упасть еще сильнее, так как цены на него уже пересекли все психологические допустимые для потребителя отметки, заключают в Ladoga.

Владимир Комаров