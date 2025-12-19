Для ЕС долг платежом ясен

Странам ЕС удалось договориться о том, как выполнить возложенное ими на самих себя обязательство проспонсировать Украину на ближайшие два года. К утру пятницы, 19 декабря, по итогам растянувшихся на 15 часов переговоров было решено: Украине дадут беспроцентный кредит в размере €90 млрд под гарантии общего бюджета ЕС, не используя российские активы, как предлагалось ранее. Впрочем, победа сторонников помощи Украине не обошлась без привкуса поражения — жаждущие помогать Киеву не только не смогли додавить Бельгию по вопросу замороженных российских денег, но и были вынуждены дать Венгрии, Чехии и Словакии добро на их неучастие в поддержке Украины и гарантиях по общему долгу.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

С самого старта саммита 18 декабря казалось, что все преимущественно крутится вокруг бельгийского премьера Барта Де Вевера. Он последовательно выступал против использования для помощи Киеву денег из замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских активов, считая недостаточными предлагавшиеся его стране гарантии от финансовых и юридических рисков, связанных с потенциальными ответными мерами России. Но надежда тех, кто считал это единственно верным путем, как водится, умирала последней: весь четверг Барта Де Вевера уговаривали сменить гнев на милость. Но все оказалось тщетно.

После многочасовых обсуждений технических деталей кредита, основанного на замороженных российских активах, лидеры ЕС пришли к мнению, что на данном этапе все слишком сложно и политически трудно. И переключились на альтернативный план. «Мы перешли от спасения Украины к сохранению лица, по крайней мере лица тех, кто настаивал на использовании замороженных активов»,— сказал один из дипломатов ЕС газете The Guardian.

К трем часам утра 19 декабря переговорный марафон завершился решением о том, что Украина получит беспроцентный кредит в размере €90 млрд за счет денег, которые будут взяты в долг под гарантии общего бюджета ЕС.

Как пояснил тут же немецкий канцлер Фридрих Мерц, Киев должен будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит Украине компенсацию, а если она откажется, то Евросоюз все-таки использует замороженные российские активы для погашения долга Украины. Это произойдет «в полном соответствии с международным правом», выразил уверенность Мерц.

«Это представляется наиболее реалистичным и практичным решением»,— заявил журналистам французский президент Эмманюэль Макрон, который, в отличие от канцлера Германии, поддерживал именно опцию совместного долга. «В конечном итоге после сегодняшнего дня наша поддержка Украины гарантирована»,— вторила ему, хоть и менее радостно, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, бывшая в лагере тех, кто делал ставку на использование российских активов для нужд Киева.

Так или иначе, но достигнутое соглашение позволит Украине покрыть дефицит бюджета в размере €71,7 млрд в следующем году и продолжить финансирование обороны, отметили европейские лидеры в итоговом заявлении.

Но при этом в блоке не стали окончательно списывать со счетов и возможность в обозримой перспективе использовать российские средства: дипломаты «продолжат работу над техническими и правовыми аспектами» репарационного займа, финансируемого за счет денежной стоимости замороженных российских активов в ЕС, говорится в заключении.

Несмотря на декларируемый успех, принятое решение вновь обнажило отсутствие в ЕС единства: для того чтобы провести этот крупный беспроцентный кредит Украине для удовлетворения ее военных и экономических потребностей в течение следующих двух лет, блоку вновь потребовалось пойти на отступление от общих правил. Венгрию, Словакию и Чехию, которые не хотели участвовать в финансировании Киева, освободили от всех финансовых обязательств по кредиту ЕС. И лишь после этого они согласились не блокировать инициативу.

Но самым удовлетворенным человеком после саммита явно выглядел Барт Де Вевер. «Конечно, некоторым это не понравилось, они хотят наказать (президента России Владимира.— “Ъ”) Путина, забрав его деньги»,— признал премьер Бельгии, говоря об отброшенной идее использовать российские активы для нужд украинской стороны. И тут же добавил, что «политика — это не эмоциональная работа» и «рациональность возобладала».

Но в знак явно приподнятого настроения глава бельгийского правительства, которому все эти дни было не до шуток, решил поюморить. «Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — (Жерар.— “Ъ”) Депардье, а через дорогу — (экс- президент Сирии Башар.— “Ъ”) Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром… Напишите об этом»,— процитировало бельгийского премьера «РИА Новости».

Впрочем, особо злорадствовать Де Вевер не стал. Отвечая на вопрос, считает ли он итоги саммита победой Бельгии, премьер ответил так: «Я думаю, что Украина победила… Европа победила, и финансовая стабильность, безусловно, победила».

Наталия Портякова