Трамп обвинил Украину в медлительности в мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение мира на Украине оказалось сложнее, чем он думал и обвинил Киев в чрезмерной медлительности в мирных переговорах. При этом он признал, что процесс урегулирования конфликта «к чему-то приближается»,

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро из-за России. Они занимают слишком твердую позицию, Россия передумает», — сказал господин Трамп во время общения с журналистами.

Как сообщают мировые СМИ, Украина отказывается принять ключевое предложение США по Донбассу, Соединенные Штаты же настаивают на том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки. В интервью Politico господин Трамп сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия мирного соглашения, «потому что тот проигрывает».