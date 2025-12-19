«Операция против наркокартелей — лишь ширма»

Тревожная обстановка на Карибах потребовала от президента Венесуэлы Николаса Мадуро решительных действий. 17 декабря Каракас обратился в Совбез ООН, обвинив США в нарушении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости страны. В Москве уже выступили в поддержку стратегического союзника, заодно призвав США «не допустить роковой ошибки». Корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая расспросила посла России в Боливарианской Республике Сергея Мелик-Багдасарова о том, как Москва расценивает действия Соединенных Штатов и готовится ли дипмиссия к возможному вторжению.

— Президент Николас Мадуро активно готовит Венесуэлу к обороне на случай возможного вторжения американских войск. Как вы оцениваете обстановку в стране на текущий момент?

— В свете последних заявлений из Вашингтона обстановка тревожная, однако на улицах Каракаса типичная для этого времени года предпраздничная суета. Люди покупают подарки и готовят с семьей традиционное венесуэльское блюдо «Аяка». Все спокойно. Безусловно, народ Венесуэлы хорошо информирован о ситуации и в соответствии с заявлениями президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро «готов к защите мира и национального суверенитета».

— Американские СМИ сообщали о наличии у Пентагона как минимум трех сценариев вооруженного вторжения. У Москвы есть свидетельства, что США готовятся к наземной операции в Венесуэле? Поступают ли вам соответствующие сигналы? От кого именно и по каким каналам?

— Мы находимся в тесном, прямом и доверительном контакте с венесуэльскими партнерами. Заявления о намерениях осуществить наземную операцию в Боливарианской Республике подрывают перспективы поиска договоренностей в рамках существующего баланса сил. Воинственная риторика Пентагона и планы, выходящие за рамки международного права, лишь ослабляют надежды на конструктивный диалог и политическое урегулирование ситуации. Россия заинтересована в сохранении Латиноамериканского региона как зоны мира, в его стабильном и независимом развитии, без конфликтов и вооруженных интервенций.

— В Москве уже дали понять, что рассматривают объявленную администрацией США операцию против наркокартелей как предлог для смены режима Николаса Мадуро. На основании чего Россия сделала такой вывод? Это лишь предположения или у российской стороны есть доказательства?

— Если проанализировать различные заявления в открытых источниках, особенно недавние, то вывод напрашивается сам собой. История Латинской Америки знала не один пример смены законного правительства, спровоцированной извне. Однако практики силового вмешательства и методы «цветных революций» должны навсегда остаться в прошлом.

Тем временем последние сигналы из Вашингтона явно указывают на то, что «операция против наркокартелей» — лишь ширма. Сам американский лидер в соцсетях потребовал от правительства Боливарианской Республики Венесуэла «вернуть США нефть, землю и другие активы». Подобным проявлениям неоколониализма нет места в многополярном мире, который прогрессивные страны, в том числе Россия и Венесуэла, стремятся построить.

— Посольство принимает какие-либо подготовительные меры на случай военного конфликта? Есть ли у России договоренности с третьими странами по поводу возможной эвакуации российских граждан с территории Венесуэлы с учетом ограниченных возможностей авиасообщения между Москвой и Каракасом?

— В любом российском загранучреждении есть соответствующий план на каждый вариант возможных угроз. Такие планы есть и у нас, мы их периодически актуализируем, отрабатываем, проводим тренировочные мероприятия. Венесуэла сохраняет воздушное сообщение с Россией и другими странами, несмотря на препятствия со стороны США. С нашей страной регулярное прямое авиасообщение осуществляет венесуэльская государственная компания Conviasa, которая летает с интервалом один раз в неделю по маршрутам Каракас—Москва—Маргарита—Каракас и Каракас—Варадеро—Санкт-Петербург—Варадеро—Каракас.

— В октябре газета The Washington Post сообщила, что власти Венесуэлы на фоне объявленной Николасом Мадуро частичной мобилизации запросили у России военную помощь. В материале речь шла о ракетах, радиолокационных системах, помощи в ремонте самолетов и логистическом содействии. С чем из этого российская сторона согласна помочь своему союзнику?

— Каракас не обращался к Москве, во всяком случае — по каналам нашей дипмиссии, за военной помощью или с запросом о размещении российских вооружений на территории Венесуэлы. Что касается военно-технического сотрудничества, то оно реализуется в полном объеме в рамках заключенных контрактов. В недавно вступившем в силу Договоре о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между нашими странами также говорится о необходимости продолжать взаимодействие в сфере безопасности и военно-технической области.

— Этот договор был подписан лидерами двух стран за три месяца до того, как в СМИ появилась информация о наращивании военного присутствия США в Карибском бассейне. По-вашему, действия Вашингтона могли стать ответом на сближение Каракаса с Москвой?

— Думаю, что скорее дело здесь в переосмыслении внешнеполитических приоритетов США и смещении фокуса на Западное полушарие. Спустя более чем 200 лет вновь звучит тема доктрины Монро (о Западном полушарии как зоне исключительных интересов США.— “Ъ”). Возврат к подобным подходам вызывает особую обеспокоенность на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы. Мы рассчитываем, что Белый дом все же сумеет воздержаться от дальнейшего скатывания к полномасштабному конфликту, который может повлечь за собой непредсказуемые последствия для всего Западного полушария.

— В условиях санкций сотрудничество России и Венесуэлы в энергетической отрасли позволило обеим странам продолжить развивать энергетический потенциал. Решение Каракаса продлить действие соглашений с российскими компаниями о разработке венесуэльских месторождений до 2041 года лишь подтверждает стратегический настрой обоих правительств. Не опасаются ли в Москве, что действия США помешают их реализовать?

— Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонного разговора 11 декабря подтвердили обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов, в том числе и в энергетической сфере. Стратегическое партнерство между нашими странами на протяжении 25 лет динамично развивалось даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры. Мы настроены и дальше плотно сотрудничать с венесуэльскими друзьями на благо народов обоих государств.