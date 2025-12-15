Reuters: США согласовали 90% спорных вопросов между Россией и Украиной

Россия и Украина, убеждены в США, согласовали около 90% спорных вопросов, связанных с возможным мирным урегулированием. Об этом сообщил Reuters представитель американской администрации.

По словам собеседника агентства, представители команды президента США Дональда Трампа при необходимости готовы отправиться в Россию.

Переговоры между США и Украиной начались 14 декабря в Берлине, продлились около пяти часов и продолжились утром следующего дня. Во встрече участвовали президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Стороны обсуждали мирный план, состоящий из 20 пунктов. По итогам переговоров господин Уиткофф заявил о существенном прогрессе.