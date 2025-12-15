Клуб КХЛ «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым

Владивостокский «Адмирал», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), отправил в отставку главного тренера Леонида Тамбиева. Контракт со специалистом расторгнут по инициативе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

6 декабря Леонид Тамбиев был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.

Леонид Тамбиев возглавлял «Адмирал» с 2021 года. В сезоне-2022/23 клуб под его руководством впервые в своей истории вышел во второй раунд play-off КХЛ, где со счетом 2:4 уступил казанскому «Ак Барсу». На посту главного тренера «Адмирала» Тамбиев провел 269 матчей, одержав 109 побед при 160 поражениях.

Отставка Леонида Тамбиева стала девятой в текущем сезоне КХЛ. Ранее свои посты покинули Борис Миронов (тольяттинская «Лада»), Владимир Крикунов («Сочи»), Алексей Кудашов (московское «Динамо»), Бенуа Гру (челябинский «Трактор»), Вадим Епанчинцев и Вячеслав Буцаев (оба — новосибирская «Сибирь») и Александр Гальченюк (хабаровский «Амур»).

«Адмирал» с 28 очками по итогам 32 матчей занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующей встрече клуб на выезде сыграет против «Амура».

Таисия Орлова