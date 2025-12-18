Особое мнение Михаила Барщевского

Бессменный с 2001 года представитель правительства в высших судах Михаил Барщевский объявил о предстоящей отставке в связи со скорым достижением 70-летия. Его уход знаменует окончание целой эпохи. Впрочем, отмечают коллеги, для столь блестящего юриста подобные ограничения лишь формальность, не мешающая продолжить активную деятельность. Сам господин Барщевский рассчитывает, что теперь сможет больше времени уделять своему театру.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Полпреда правительства в высших судах Михаила Барщевского отличал особый взгляд на многие проблемы

О завершении почти четвертьвековой работы в этой должности Михаил Барщевский объявил во время публичного заседания Конституционного суда (КС), которое прошло 18 декабря в Санкт-Петербурге: «Я перед вами выступаю в последний раз». Представитель правительства отметил, за эти годы был согласен не со всеми решениями КС, но по «определяющим жизнь страны делам» позиции суда и правительства совпадали. Он также добавил, что сожалеет о прекращении публикаций особых мнений судей. По его убеждению, этот институт не подрывал значимости решений и представлял собой колоссальную подпитку юридической науки.

В ответ председатель КС Валерий Зорькин пожелал господину Барщевскому всего самого хорошего и напомнил, что отказ от публикации особых мнений — это решение не суда, а законодателя. Он также философски заметил, что окончательное решение о том, станет ли это выступление для полпреда действительно последним, за высшими силами: «Там небо распоряжается. Вы предполагаете, а распоряжаются там» (цитата по «Интерфаксу», из видеозаписи заседания этот фрагмент был вырезан).

Михаил Барщевский пояснил “Ъ”, что уходит в отставку в связи с достижением предельного для чиновника возраста — 27 декабря ему исполняется 70 лет,— однако окончательно прощаться с юриспруденцией он не планирует.

Господин Барщевский возвращается к адвокатской деятельности, а кроме того, продолжит заниматься театром «Неформат», основателем и художественным руководителем которого является уже несколько лет (а иногда даже играет роли в спектаклях).

Помимо юриспруденции, Михаил Барщевский отметился и в политике. В 2007–2008 годах он являлся председателем высшего совета партии «Гражданская сила» и стал одним из четырех партийных лидеров, выдвинувших кандидатуру первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост президента России. В октябре 2008-го господин Барщевский передал свой пост Борису Титову, а в 2012 году присоединился к «Гражданской платформе» бизнесмена Михаила Прохорова, в рядах которой оставался до марта 2015-го. В 2025 году в интервью Ксении Собчак полпред рассказал, что у него есть друзья-иноагенты, хотя он их «агентами» не считает. И добавил, что закон об иноагентах целесообразен, пока идет спецоперация: «Я бы хотел, чтобы в мирные времена этот закон был отменен».

Кто может сменить Михаила Барщевского на посту полпреда правительства в высших судах, пока неизвестно. По данным “Ъ”, решение еще не принято, и в Белом доме рассматривают несколько кандидатур на эту должность.

Коллеги-юристы отмечают, что предстоящая отставка знаменует собой окончание целой эпохи. «Михаил Барщевский не просто высокопоставленный чиновник — он олицетворение целой юридической школы. Его профессионализм, безукоризненная работа на протяжении многих лет служили незыблемым эталоном для коллег»,— сказал “Ъ” председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он напомнил, что назначению господина Барщевского на эту должность в 2001 году предшествовали 20 лет адвокатской деятельности: «Он внес неоценимый вклад в гуманизацию российского права, отстаивая верховенство закона в самых сложных конституционных спорах. Его аргументы всегда отличались глубиной, точностью и безупречной логикой». Господин Груздев также отметил активную работу полпреда в составе правительственной комиссии по законопроектной деятельности. «Несмотря на то что 70-летний возраст является предельным для данной государственной должности, в случае Барщевского это, по сути, лишь формальность. Я уверен, что его колоссальный опыт, неиссякаемая энергия и прекрасная профессиональная форма позволили бы ему с успехом продолжать столь значимую деятельность»,— заключил Владимир Груздев.

В свою очередь, президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина уверена, что богатейший опыт, высочайшая квалификация и безупречная профессиональная репутация Михаила Барщевского — это достояние всего адвокатского сообщества: «Для нас важно не то, что Михаил Юрьевич покинул высокий государственный пост, а то, что теперь он может вернуться к активной адвокатской практике».

Анастасия Корня, Олег Сапожков