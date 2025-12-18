По сокращенному маршруту

Власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения ОАО РЖД. Как стало известно “Ъ”, предложения включают реструктуризацию долга, в том числе за счет временной конвертации его части в акции, реализацию площадей небоскреба в «Москва-Сити» и продажу Федеральной грузовой компании. По данным “Ъ”, рассматриваемые меры поддержки могут достигать 1,3 трлн руб., но единого мнения в правительстве пока нет.

Для улучшения положения ОАО РЖД рассматриваются в том числе реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов, включая площади Moscow Towers в «Москва-Сити» и Федеральную грузовую компанию (ФГК). Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый с протоколом совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова от 11 декабря, на котором обсуждались финансовый план и инвестпрограмма монополии на 2026 год.

По итогам девяти месяцев чистая прибыль ОАО РЖД сократилась в 4,2 раза год к году, до 24,91 млрд руб., доходы выросли на 10,6%, до 2,7 трлн руб. Общие долгосрочные и краткосрочные заемные средства на 30 сентября — 3,48 трлн руб., из них 1,84 трлн руб. долгосрочных и 1,64 трлн руб. краткосрочных, согласно отчетности по МСФО.

До 2024 года ОАО РЖД активно занимало на масштабную инвестпрограмму. Заимствования были резко сокращены в 2024 году, но, рассказывает один из собеседников “Ъ” на рынке, прервать их одномоментно с учетом начатых строек было невозможно. По словам собеседников “Ъ”, изначально ОАО РЖД просило 200 млрд руб. бюджетной поддержки, но Минфин отказал. В ноябре, по информации “Ъ”, обсуждались меры поддержи ОАО РЖД в совокупности на 1,3 трлн руб., но у профильных министерств и ведомств оказались те или иные возражения.

Долговой вопрос

Как рассказывают собеседники ‘Ъ", для оптимизации долговой нагрузки рассматривается реструктуризация долгового портфеля ОАО РЖД системно значимыми банками по ставке до уровня ставки купона пятилетних ОФЗ плюс 1% со сроком погашения десять лет. Также изучается вопрос временной конвертации на срок не более трех лет кредитов банков в акции ОАО РЖД с опционом на обратный выкуп и гарантией Минфина.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская говорит, что предлагаемые условия означают снижение ставки с рыночных 15–16% до примерно 11%. По ее словам, реструктуризация части долга может позволить ОАО РЖД платить меньше процентов в перспективе ближайших лет, но, вероятно, при условии отсрочки платежей в более отдаленные периоды. Банки, продолжает эксперт, могут согласовать такой вариант особенно в том случае, если получат поддержку от ЦБ — послабления в части нормативов резервирования для такого долга.

Временная конвертация кредитов в акции с обратным опционом формально даст ОАО РЖД передышку по займам, поясняет аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов, но для банков схема будет приемлема только при гарантированном и прозрачном механизме выкупа и поддержке со стороны государства.

Источник “Ъ” добавляет, что для конвертации долга потребуется менять закон об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта, в котором прямо говорится, что все акции ОАО РЖД находятся в собственности РФ.

Банки готовы реструктуризировать кредиты при условии, что ЦБ не будет увеличивать резервы по этим кредитам, говорил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что ВТБ — крупнейший кредитор ОАО РЖД. Но на конвертацию долга в акции, отмечал господин Костин, крупнейшие банки не пойдут. В ВТБ “Ъ” не ответили. По словам источника “Ъ”, разработать программу по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости предложено Сбербанку. В Сбербанке комментарий не предоставили.

Также планируется оптимизация операционных расходов минимум на 73,6 млрд руб., в том числе за счет оптимизации административно-управленческого штата. Возможная индексация зарплаты в 2026 году рассматривается на уровне 0,1%.

По данным “Ъ”, для сокращения расходов, связанных с оплатой труда и размещением персонала, ОАО РЖД также прорабатывает вопрос перевода управленческого персонала из Москвы в другие субъекты РФ на горизонте пяти лет. Компании также может быть предоставлено право на продление по 28 декабря 2026 года сроков уплаты страховых взносов, подлежащих выплате в январе—ноябре 2026 года.

Башня и вагоны

К продаже в 2026 году планируется 350 тыс. кв. м площадей в Moscow Towers в «Москва-Сити» без убытков для ОАО РЖД и непрофильное имущество с получением дохода минимум 8,5 млрд руб. По словам собеседника “Ъ”, площади в Moscow Towers были куплены за 170 млрд руб., нужно не меньше средств для достройки, и с учетом процентных ставок по кредиту, взятому на сделку, продать актив без убытка вряд ли получится. Гендиректор Remain Дмитрий Клапша оценил стоимость 350 тыс. кв. м в Moscow Towers в 227,5–245 млрд руб. Но, добавляет он, найти покупателя на весь объем будет не просто и придется продавать крупными блоками.

Будет рассмотрен вопрос и об условиях продажи актива ФГК, которая управляет 134,3 тыс. единиц подвижного состава и занимает вторую строчку среди российских железнодорожных операторов по версии Infoline.

Последней подобной сделкой была продажа Первой грузовой компании (ПГК) в 2023 году за 220 млрд руб.

ФГК в текущей ситуации дорого продать не удастся, полагает собеседник “Ъ” в отрасли, указывая на тяжелое положение рынка и то, что единственный потенциальный покупатель — конгломерат «Атланта» и ПГК — тоже вряд ли сможет при нынешних ставках себе это позволить.

Отдельную сложность представляет высокая доля у ФГК деликатных перевозок, связанных с исполнением государственных задач.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук также говорит, что ФГК в значительной степени выполняет некоммерческую функцию и ее контрактная база заметно хуже, чем у ПГК. К тому же у ФГК из более чем 102 тыс. полувагонов в оперировании у 20% срок службы закончится в течение ближайших пяти лет, добавляет он. По мнению эксперта, ФГК сегодня может купить только тот, кто планирует играть на этом рынке очень вдолгую.

Доходы и расходы

Предполагается и предоставление в 2026 году ОАО РЖД средств из федерального бюджета 2028 года в размере 85 млрд руб. на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 года. Еще одну ежегодную субсидию в 20 млрд руб. может предоставить Минпромторг для закупки подвижного состава. Также рассматривается перераспределение в 2026 году в пользу ОАО РЖД средств дорожного фонда в размере акциза на покупаемое компанией дизтопливо в сумме не более 33 млрд руб. ОАО РЖД давно призывало к перераспределению акциза: платя акциз на дизтопливо в дорожный фонд, компания фактически субсидирует собственного конкурента, говорит один из собеседников “Ъ” в отрасли.

Для увеличения доходов ОАО РЖД от перевозок предложено перенести срок индексации тарифов на 2027 год с 1 декабря 2026 года на 1 октября, а также ввести дополнительный коэффициент в 1,01 на 12 месяцев.

В правительстве есть разные мнения относительно предложений, говорит источник “Ъ”. Так, глава Минфина Антон Силуанов против выдачи ОАО РЖД субсидии из средств бюджета, а вице-премьер Александр Новак и вице-премьер Марат Хуснуллин не поддержали перераспределение средств из дорожного фонда. Господин Хуснуллин при этом считает, что развитие ОАО РЖД должно идти за счет бюджета и необходимо увеличить доходы компании от продажи непрофильных активов, а дополнительное кредитование в условиях существующих ставок следует запретить.

Инвестпрограмму ОАО РЖД на 2026 год предлагается утвердить максимум в 713,6 млрд руб. На 2025 год ее размер был утвержден в 890,9 млрд руб.

Марат Хуснуллин, Антон Силуанов и глава Минэкономики Максим Решетников считают, что размер инвестпрограммы следует ограничить до 590 млрд руб. Но, по словам источника “Ъ”, вице-премьер Виталий Савельев предупредил, что сокращение инвестпрограммы грозит деградацией инфраструктуры ОАО РЖД, снижением заказов со стороны компании, а также сокращением объемов перевозок грузов и пассажиров на 100 млн тонн и 140 млн человек. На 2026 год ОАО РЖД поручено выполнить погрузку минимум 1132 млн тонн, добавил источник “Ъ”. За январь—ноябрь погрузка сократилась на 5,6% год к году, до 1023 млн тонн.

ОАО РЖД, министерства и представители вице-премьеров “Ъ” не ответили. По информации источника “Ъ”, обсуждение пока не закончено. Наиболее закономерным итогом, полагает он, будет мораторий на истребование процентных платежей банками, согласие Минфина на выделение средств из ФНБ и, может быть, сдвиг с мертвой точки продажи ФГК. Ранее, отвечая на вопрос, могут ли использоваться средства ФНБ в качестве мер снижения долговой нагрузки компании, Антон Силуанов заявлял, ОАО РЖД сейчас принимает меры по работе с задолженностью, реструктуризацией задолженности, облегчению долгового бремени на следующий год, работает с кредитными организациями. Что касается средств ФНБ, то они «предусматриваются у нас на определенные цели — в случае снижения цены нефти ниже базовой, на технологические приоритеты» (цитата по «Интерфаксу»).

Анатолий Костырев, Владимир Лавицкий