Сумма иска Банка России к Euroclear превысила 18 трлн рублей

Исковое заявление Банка России к Euroclear поступило в Арбитражный суд города Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Сумма иска составила 18,17 трлн руб.

Фото: Yves Herman / Reuters Штаб-квартира депозитария Euroclear в Брюсселе

Фото: Yves Herman / Reuters

В пресс-службе ЦБ РФ сообщили «Ъ», что сумма иска складывается, исходя из трех факторов: заблокированные российские активы, средства ЦБ и упущенная выгода от этих средств. Там же отметили, что иск ЦБ связан с причинением вреда Euroclear регулятору с помощью незаконных действий.

Регулятор сообщил об иске 12 декабря. В ЦБ РФ отметили, что обращение в суд связано с предполагаемым решением Еврокомиссии о бессрочной заморозке российских активов для передачи их третьим лицам. 3 декабря Еврокомиссия представила механизм, как будут изыматься и использоваться российские активы. По плану ЕК, активы будут изъяты из Euroclear и других европейских институтов и переданы в качестве кредита Украине.

После начала военной спецоперации активы ЦБ в Европе были заморожены — большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Общая сумма замороженных активов — примерно €210 млрд.