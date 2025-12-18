Чиновников и депутатов освободят от сдачи ежегодных деклараций

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, избавляющий чиновников и депутатов от необходимости каждый год сдавать декларацию о доходах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно закону, должностные лица, госслужащие и парламентарии будут обязаны подавать декларации только в конкретных обстоятельствах: при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») объяснил отказ от существующего порядка подачи деклараций архаичностью сложившегося формата. Как написал депутат в Telegram-канале, сейчас постоянный мониторинг финансового положения чиновников обеспечивает цифровизация системы антикоррупционного контроля.

Инициатива была внесена в Государственную думу (ГД) 10 декабря — группой депутатов, в которую вошли парламентарии всех фракций.

Подробнее о законопроекте — в материале «Бумага долго терпела».

Степан Мельчаков