Трамп подписал оборонный бюджет США на сумму $901 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год, общий объем которого составил $901 млрд. 17 декабря документ был одобрен Конгрессом США.
Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
В заявлении Белого дома подчеркивается, что бюджет позволит Пентагону реализовать стратегию «Мир через силу», усилить защиту страны и укрепить военно-промышленную базу.
Закон предусматривает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Одновременно он обязывает министра обороны США информировать Конгресс о любом временном приостановлении или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.
Предыдущий военный бюджет США на 2025 финансовый год составлял $884 млрд. Новый закон подтверждает тенденцию к последовательному увеличению расходов на оборону.