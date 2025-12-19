Трамп подписал оборонный бюджет США на сумму $901 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год, общий объем которого составил $901 млрд. 17 декабря документ был одобрен Конгрессом США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В заявлении Белого дома подчеркивается, что бюджет позволит Пентагону реализовать стратегию «Мир через силу», усилить защиту страны и укрепить военно-промышленную базу.

Закон предусматривает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Одновременно он обязывает министра обороны США информировать Конгресс о любом временном приостановлении или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.

Предыдущий военный бюджет США на 2025 финансовый год составлял $884 млрд. Новый закон подтверждает тенденцию к последовательному увеличению расходов на оборону.