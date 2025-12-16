Reuters: рейтинг одобрения работы Трампа упал до 39%

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 39%, приблизившись к самому низкому уровню за его второй президентский срок. Согласно новому опросу Reuters/Ipsos, главной причиной падения поддержки стало разочарование избирателей в его экономической политике.

По данным опроса, сохраняется негативная динамика: в середине ноября рейтинг одобрения составлял 38%, затем поднялся до 41%, но сейчас вновь снизился до 39%. В январе, после инаугурации, этот показатель был на уровне 47%.

Особенно резко упала поддержка в сфере управления экономикой, отмечает агентство, — ее одобряет 33% взрослого населения США, что стало самым низким показателем за год. Эксперты, опрошенные Reuters, связывают это с последствиями недавнего шатдауна правительства, а также с введенными господином Трампом тарифами на импорт.

Опрос проводился онлайн с 13 по 15 декабря среди 1016 взрослых американцев. Погрешность составляет три процентных пункта.