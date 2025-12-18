Напавшего на школу в Одинцово девятиклассника отправили в СИЗО

Тверской районный суд Москвы арестовал 15-летнего подростка, убившего четвероклассника в школе в подмосковном Одинцово. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Трагедия произошла утром 16 декабря в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Подросток пришел в учебное заведение с ножом, пырнул охранника, а затем убил ученика четвертого класса. После этого девятиклассник забаррикадировался в одном из классов. Правоохранители уговорили его сдаться, после чего подростка задержали.

Подросток признал вину. По предварительным данным, на убийство он пошел, руководствуясь радикальными националистическими идеями. После произошедшего прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охранной деятельности. Сообщалось об обысках в офисе Частного охранного предприятия «ЩИТ», занимавшегося охраной школы.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Урок ужаса».

Никита Черненко