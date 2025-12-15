Больше половины девятиклассников продолжили обучение в колледжах и техникумах

Минпросвещения, отвечая на запрос «Ъ», предоставило окончательные данные по приемной кампании 2025 года в учреждения среднего профессионального образования (СПО).

Колледжи и техникумы для обучения вместо старшей школы выбрало 63% девятиклассников. Всего было подано около 4 млн. заявлений от абитуриентов для поступления в СПО, из них зачислено — 1,3 млн. В текущем году в колледжах и техникумах было утверждено 850,8 тыс. бюджетных мест (на 68 тыс. больше, чем в прошлом году). 37% обучающихся заняли платные места.

Сейчас в СПО обучается 3,9 млн студентов. «На эти рекордные цифры мы вышли впервые за пятьдесят лет, — подчеркивают в министерстве. — Только в 1970-х годах в техникумах и училищах было 4 млн ребят». Всего в РФ 3,2 тыс. колледжей и техникумов. Еще 393 вуза и их филиалов реализуют программы СПО.

Самое большое число студентов - в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Челябинской областях. В 2025 году наибольший прирост обучающихся произошел в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской и Ленинградской областях.

Больше всего абитуриентов было зачислено на профессии и специальности «Сестринское дело», «Информационные системы и программирование», «Лечебное дело», «Туризм и гостеприимство», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Преподавание в начальных классах», «Повар, кондитер», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Поварское и кондитерское дело», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Операционная деятельность в логистике», «Фармация».

В 2025 году, напомним, в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области стартовал пилот, в рамках которого желающие пойти в колледж девятиклассники могли сдать два ОГЭ (русский и математику) вместо четырех. В Госдуме находится законопроект, расширяющий пилот еще на несколько регионов, сейчас он готовится ко второму чтению.

Иван Буранов