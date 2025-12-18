Сафонов стал первым вратарем, отбившим четыре пенальти подряд на турнире ФИФА

Французская футбольная команда «Пари Сен-Жермен» по пенальти обыграла бразильскую «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА 2025. Встреча закончилась со счетом 1:1 (2:1 пен.).

Ворота французской команды защищал российский голкипер Матвей Сафонов, которого признали лучшим игроком встречи. В послематчевой серии пенальти он отразил четыре удара подряд, став первым футболистом в истории турниров под эгидой ФИФА, добившимся такого достижения, сообщает Российский футбольный союз.

Сафонову 26 лет, он воспитанник клуба «Краснодар». Вратарь перешел во французский клуб в 2024 году. В составе «Пари Сен-Жермен» он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 и обладателем Суперкубка УЕФА 2025.