Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Санкт-Петербурге

После саммита Евросоюза по вопросу финансирования Украины премьер Бельгии Барт де Вевер провел пресс-конференцию. Во время общения с журналистами господин де Вевер пошутил, что ему нужно ехать на дачу в Санкт-Петербург.

«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед --(Жерар.—"Ъ") Депардье, а через дорогу — (бывший президент Сирии Башар.—"Ъ") Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром»,— отметил бельгийский премьер (цитата по «РИА Новости»). Он посоветовал журналистам «написать об этом».

Французский актер Жерар Депардье вступил в российское гражданство еще в 2013 году. После смены власти в Сирии в 2024 году Башар Асад, согласно российским источникам, живет с семьей в РФ.

Объяснять свою шутку Барт де Вевер не стал. При этом Бельгия — одна из стран, выступавших против конфискации замороженных в ЕС российских активов для выдачи кредита Украине. Брюссель предлагал альтернативные варианты финансирования Киева и в случае использования активов требовал от европейских союзников разделить риски. В итоге после 16-часовых переговоров страны ЕС договорились предоставить Украине беспроцентный кредит в €90 млрд, российские активы в этом контексте не упоминались.