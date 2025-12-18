Картель заработал на аукционах

В Москве направлено в суд уголовное дело о картеле, созданном ответственным сотрудником Минтранса. По версии МВД, замдиректора департамента Владимир Луговенко, ограничивая конкуренцию, организовал проведение аукционов и подписание контрактов в различных регионах без проведения ценовой борьбы. В итоге, по подсчетам силовиков, злоумышленники получили без малого 1 млрд руб. незаконного дохода.

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Луговенко, Екатерины Брязгиной, Евгения Литвина, Яны Янко, Сергея Мокроусова, Алексея Василькова, Валерия Мячина, Артема Смирнова и Владимира Швецова. Об этом “Ъ” сообщили в надзорном ведомстве. «В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), организации ограничения конкуренции (ч. 3 ст. 33 и п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ) и ограничении конкуренции (п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ)»,— сообщила Генпрокуратура. Дело для рассмотрения направлено в Басманный суд столицы.

Версия следствия заключается в том, что в 2019 году господин Луговенко, являясь замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России, «принял решение о создании картеля при выполнении работ по разработке документов транспортного планирования в различных субъектах Российской Федерации». «С этой целью им были разработаны методические рекомендации, а также организовано создание экспертного совета при министерстве, в который вошли участники организованной группы, что позволило создать исключительные условия подконтрольным организациям»,— подчеркнули в Генпрокуратуре. В деятельность картеля были вовлечены заместитель гендиректора федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт» Екатерина Брязгина, начальник отдела того же учреждения Сергей Мокроусов, а также привлеченные к афере руководители шести коммерческих фирм из различных регионов России — господа Васильков, Янко, Мячин, Швецов, Смирнов и Литвин.

«Указанные лица с октября 2019 года по сентябрь 2022 года принимали участие в 20 аукционах без проведения конкурентной (ценовой) борьбы. В результате подконтрольными им компаниями извлечен доход на сумму свыше 721 млн руб.»,— сообщили в Генпрокуратуре.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело по редко встречающейся в судебной практике статье УК об ограничении конкуренции стало результатом разработки сотрудников Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые передали собранные материалы в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России. 18 июня 2024 года дело возбудили, а уже 1 июля были задержаны первые подозреваемые — Брязгина, Мокроусов, Янко и Литвин. С санкции суда их поместили под домашний арест, который неоднократно продлевался. Адвокаты фигурантов пытались добиться смягчения меры пресечения, отмечая, что некоторые обвиняемые сами явились в правоохранительные органы для дачи показаний, добровольно выдали пароли от своих компьютеров и электронных устройств, однако на суд это впечатления не произвело.

«Обвиняемые находятся под домашним арестом более года, у многих есть дети, а одна женщина успела за это время родить ребенка»,— сказала “Ъ” адвокат господина Литвина Татьяна Артемова.

Надо отметить, что предполагаемый организатор махинаций с аукционами Владимир Луговенко был задержан лишь 6 мая этого года. Его отправили в СИЗО, инкриминировав помимо организации ограничения конкуренции также превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), однако позже квалификация его действий была изменена на злоупотребление должностными полномочиями. Его защита, обжалуя арест, настаивала, что суд «проигнорировал наличие у обвиняемого тяжелого заболевания, наличие которого является основанием для отказа в продлении меры пресечения в виде заключения под стражу», а также те факты, что фигурант ухаживает за престарелым отцом-инвалидом, имеет государственные награды и благодарности от руководства страны.

Помимо заключенного под стражу Владимира Логувенко в уголовном деле в последнее время появились еще четверо фигурантов, но их оставили под подпиской о невыезде.

Сами материалы расследования насчитывают, по словам источников “Ъ”, около 100 томов.

Адвокаты подсудимых уточнили, что никто из них своей вины не признает. «Доказательств ограничения конкуренции в материалах дела нет. Надеемся, что суд во всем разберется и вынесет справедливое решение по данному уголовному делу»,— резюмировали представители защиты.

