Российско-американские переговоры и визит Путина в Индию
Чем запомнилась неделя 1–6 декабря: цифры, цитаты и факты
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Цифры недели
Уровень стресса среди россиян вырос за три года с 26% до 37%.
ВЦИОМ: в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения.
Объем размещения корпоративных облигаций упал в полтора раза.
С начала 2025 года рост выручки застройщиков элитного жилья замедлился с 75% до 6%.
Оптовые цены на свинину продолжают снижаться: на конец ноября различные отруба подешевели на 4–27% год к году.
Число вакансий для специалистов по постановке задач ИИ в бизнесе выросло с начала года более чем на 50%.
Совокупный оборот продаж товаров бизнесу и госструктурам через маркетплейсы и интернет-магазины в 2025 году может вырасти на 11,1%, до 2 трлн руб.
Интерес бизнеса к проведению предновогодних корпоративных праздников сократился на 30% год к году.
Китай вводит НДС в размере 13% на презервативы и противозачаточные препараты.
ЕЦБ отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд за счет замороженных активов РФ.
Цитаты недели
«У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, а затем переместилась в Киев» (президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Индию в интервью телеканалу India Today).
«Мы хотим мира» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжится в случае отказа Украины от условий России).
«В общем, весьма полезный, хороший разговор» (помощник президента РФ Юрий Ушаков о пятичасовой встрече Путина, Уиткоффа и Кушнера в Кремле).
«В условиях жесткости денежно-кредитной политики уверен, что мы не заметим это изменение налога» (глава Минфина РФ Антон Силуанов посчитал «незаметным» для россиян рост НДС с 20% до 22% на форуме ВТБ «Россия зовет!»).
«Мы по праву считаем, что у него есть курские корни» (губернатор Курской области Александр Хинштейн о Колобке на встрече с президентом России Владимиром Путиным).
«За каждое слово нужно отвечать, а если не можешь ответить, молчи» (глава Марий Эл Юрий Зайцев предложил депутату Оксане Аблязовой возглавить министерство труда после критики бюджета).
По букве закона
Экс-сотрудник российской полиции впервые предстанет перед судом за совершение акта международного терроризма.
ЦБ РФ объявил об отмене ограничений на переводы в валюте за границу для граждан России и резидентов дружественных стран с 8 декабря.
На территории РФ заблокированы сервис аудио- и видеозвонков FaceTime и приложение Snapchat. Также Роскомнадзор ограничил доступ к крупнейшей игровой онлайн-платформе Roblox.
В Минцифры вновь расширили «белый список» сайтов и приложений, которые будут доступны во время отключения интернета.
Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по экономическому делу.
Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении 16 млн акций ПАО «Мечел».
Басманный суд Москвы арестовал Анатолия Вороновского, которого накануне лишили статуса депутата Госдумы.
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова на 1,5 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики.
Против зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) возбудили третье уголовное дело — по статье о фейках об армии. Его отправили в СИЗО до 2 февраля 2026 года.
У бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова прокуроры отбирают активы еще на 5,4 млрд руб.
Верховный суд РФ запросил в кассации материалы о споре вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной.
Владимир Путин отменил визы для граждан Китая.
Инициативы недели
Глава ВТБ Андрей Костин предложил схему расчетов за российскую нефть с Индией, направленную на решение проблемы накопления неконвертируемых рупий.
Россия и Индия намерены согласовать 30-дневный безвизовый режим для туристических групп.
ЕК обнародовала юридическое предложение с двумя вариантами финансовой поддержки Украины в 2026–2027 годах.
Военное руководство Судана предложило России разместить свой военный объект на побережье Красного моря.
Отставки и назначения
Владимир Путин освободил Сергея Андреева от обязанностей посла РФ в Польше и назначил его послом в Словацкой Республике.
Экс-председатель Южного окружного военного суда в Ростове и Московского городского суда Михаил Птицын возглавил Совет судей России.
Сделки недели
Netflix покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд, включая кино- и телестудии HBO Max и HBO.
Основной владелец и гендиректор Gunvor Group Торбьерн Торнквист покидает пост и продает менеджменту долю, которая оценивается не менее чем в $5 млрд.
Бывший владелец Pornhub австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр заинтересовался покупкой зарубежных активов ЛУКОЙЛа.
Американская ExxonMobil ведет переговоры с Ираком о покупке доли ЛУКОЙЛа в нефтяном месторождении Западная Курна-2.
В проекте по разработке месторождения Клен на Чукотке с запасами 18 т золота и 42 т серебра, который реализует «Ареал» Владислава Свиблова, появились новые участники.