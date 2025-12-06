Российско-американские переговоры и визит Путина в Индию

Развернуть на весь экран

Цифры недели

Уровень стресса среди россиян вырос за три года с 26% до 37%.

ВЦИОМ: в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения.

Объем размещения корпоративных облигаций упал в полтора раза.

С начала 2025 года рост выручки застройщиков элитного жилья замедлился с 75% до 6%.

Оптовые цены на свинину продолжают снижаться: на конец ноября различные отруба подешевели на 4–27% год к году.

Число вакансий для специалистов по постановке задач ИИ в бизнесе выросло с начала года более чем на 50%.

Совокупный оборот продаж товаров бизнесу и госструктурам через маркетплейсы и интернет-магазины в 2025 году может вырасти на 11,1%, до 2 трлн руб.

Интерес бизнеса к проведению предновогодних корпоративных праздников сократился на 30% год к году.

Китай вводит НДС в размере 13% на презервативы и противозачаточные препараты.

ЕЦБ отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд за счет замороженных активов РФ.