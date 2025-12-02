Глава Марий Эл предложил депутату КПРФ возглавить министерство после критики бюджета

Глава Марий Эл Юрий Зайцев во время обсуждения проекта бюджета республики на 2026 год предложил депутату Госсобрания от КПРФ Оксане Аблязовой возглавить министерство труда, занятости и социальной защиты Марий Эл. Поводом стало ее выступление, в котором она раскритиковала социальные положения бюджета и заявила о несогласии фракции с документом.

В ответ господин Зайцев заявил, что если депутат считает социальный блок бюджета недостаточным, то она может сама возглавить эту сферу и получить полномочия для реализации предлагаемых решений. Он отметил, что в обязанности министра входила бы работа с подведомственными организациями и социальными категориями граждан, а по итогам полугодия ей предстояло бы отчитаться о достигнутых результатах.

«Я не для того сюда пришел, чтобы в игры играть! За каждое слово нужно отвечать, а если не можешь ответить, молчи», — заявил Юрий Зайцев.

Госпожа Аблязова сообщила «Ъ Волга-Урал», что пока раздумывает над предложением. По ее словам, оно прозвучало на эмоциях после того, как партия КПРФ голосовала против бюджета.

Оксана Аблязова — депутат Государственного Собрания Марий Эл восьмого созыва, представитель КПРФ.

Анна Кайдалова