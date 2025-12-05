Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные заявления Путина и Моди по итогам российско-индийских переговоров

Моди сообщил о работе России и Индии над безвизом для тургрупп

В Хайдарабадском дворце в Нью-Дели прошли переговоры Владимира Путина с Нарендрой Моди. Встреча продолжалась более двух часов. Президент России и премьер-министр Индии обсудили экономическое сотрудничество, возможность безвизового режима и украинское урегулирование. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

  • Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.
  • Россия и Индия могут увеличить товарооборот до $100 млрд.
  • Россия и Индия последовательно переходят на нацвалюты во взаиморасчетах, их доля составляет уже 96%.
  • Страны ведут работу над созданием зоны свободной торговли Нью-Дели с ЕАЭС. Это способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.
  • Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, готова и дальше поставлять топливо в Индию.
  • Между Россией и Индией выстроены устойчивые каналы межбанковского сотрудничества.
  • В Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод.
  • Россия будет оказывать содействие Индии в период ее председательства в БРИКС.
  • Канал RT India поможет индийской аудитории узнать РФ и получать объективную информацию о событиях в стране.

Нарендра Моди

  • Индия и РФ в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
  • Индия в вопросе украинского урегулирования выступает за долгосрочный мир.
  • Стороны будут продвигать обсуждение по международному коридору «Север-Юг».
  • Россия и Индия увеличат количество обменов студентами и научные обмены.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал президента России Владимира Путина у трапа самолета на авиабазе Палам

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал президента России Владимира Путина у трапа самолета на авиабазе Палам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин, прибывший в страну с двухдневным визитом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин, прибывший в страну с двухдневным визитом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Частью церемонии приветствия были индийские народные танцы

Частью церемонии приветствия были индийские народные танцы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония встречи президента России Владимира Путина

Церемония встречи президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Плакат с портретами президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди

Плакат с портретами президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония встречи президента России Владимира Путина. Почетный караул на авиабазе ВВС Индии Палам

Церемония встречи президента России Владимира Путина. Почетный караул на авиабазе ВВС Индии Палам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудник службы безопасности индийского премьера с автоматом

Сотрудник службы безопасности индийского премьера с автоматом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече, по результатам которой стороны договорились начать обсуждение 30-дневного безвизового режима для тургрупп

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече, по результатам которой стороны договорились начать обсуждение 30-дневного безвизового режима для тургрупп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

