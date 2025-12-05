Главные заявления Путина и Моди по итогам российско-индийских переговоров
Моди сообщил о работе России и Индии над безвизом для тургрупп
В Хайдарабадском дворце в Нью-Дели прошли переговоры Владимира Путина с Нарендрой Моди. Встреча продолжалась более двух часов. Президент России и премьер-министр Индии обсудили экономическое сотрудничество, возможность безвизового режима и украинское урегулирование. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин
- Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.
- Россия и Индия могут увеличить товарооборот до $100 млрд.
- Россия и Индия последовательно переходят на нацвалюты во взаиморасчетах, их доля составляет уже 96%.
- Страны ведут работу над созданием зоны свободной торговли Нью-Дели с ЕАЭС. Это способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.
- Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, готова и дальше поставлять топливо в Индию.
- Между Россией и Индией выстроены устойчивые каналы межбанковского сотрудничества.
- В Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод.
- Россия будет оказывать содействие Индии в период ее председательства в БРИКС.
- Канал RT India поможет индийской аудитории узнать РФ и получать объективную информацию о событиях в стране.
Нарендра Моди
- Индия и РФ в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
- Индия в вопросе украинского урегулирования выступает за долгосрочный мир.
- Стороны будут продвигать обсуждение по международному коридору «Север-Юг».
- Россия и Индия увеличат количество обменов студентами и научные обмены.
