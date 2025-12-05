Главные заявления Путина и Моди по итогам российско-индийских переговоров

В Хайдарабадском дворце в Нью-Дели прошли переговоры Владимира Путина с Нарендрой Моди. Встреча продолжалась более двух часов. Президент России и премьер-министр Индии обсудили экономическое сотрудничество, возможность безвизового режима и украинское урегулирование. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Россия и Индия могут увеличить товарооборот до $100 млрд.

Россия и Индия последовательно переходят на нацвалюты во взаиморасчетах, их доля составляет уже 96%.

Страны ведут работу над созданием зоны свободной торговли Нью-Дели с ЕАЭС. Это способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.

Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, готова и дальше поставлять топливо в Индию.

Между Россией и Индией выстроены устойчивые каналы межбанковского сотрудничества.

В Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод.

Россия будет оказывать содействие Индии в период ее председательства в БРИКС.

Канал RT India поможет индийской аудитории узнать РФ и получать объективную информацию о событиях в стране.

Нарендра Моди