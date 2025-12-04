Судейские миллиарды пригодились Родине

Как стало известно “Ъ”, бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов, по версии Генпрокуратуры, имел самые крупные среди российских правоохранителей активы, полученные коррупционным путем. Надзор требует обратить в доход государства имущество господина Трахова, оцениваемое в 5,4 млрд руб. Ранее у экс-судьи, признавшего вину в коррупционном правонарушении, отобрали активы стоимостью 13 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: архив объединенной пресс-службы судов Адыгеи Экс-глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

По данным “Ъ”, в иске, поданном Генпрокуратурой в Октябрьский райсуд Краснодара, содержится требование об изъятии коррупционных активов Аслана Трахова и членов его семьи, оформленных на номинальных владельцев и оцениваемых в 5,4 млрд руб. В их числе расположенные в Адыгее и Краснодарском крае сельскохозяйственные предприятия АО «Марьинское», ООО «Агро-Юг» и ООО «Колосс», занимающиеся выращиванием зерновых, злаковых и масляничных культур соответственно, строительная компания ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперская организация ООО «Диво». Совокупная капитализация компаний превышает 2 млрд руб., ежегодный доход — 780 млн руб., а валовая прибыль — 271 млн руб.

Кроме того, настаивает Генпрокуратура, в доход России подлежат обращению более 630 объектов недвижимости, в том числе 442 земельных участка (89 гектар), 174 нежилых здания и помещения коммерческого назначения (40,2 тыс. кв. м), 8 особняков и 9 квартир (3 тыс. кв. м), расположенных в Краснодаре и Майкопе.

На данные активы суд по требованию Генпрокуратуры уже наложил обеспечительные меры. Кроме того, ответчикам, а среди них также значится сын Аслана Трахова, бывший краснодарский судья Рустем Трахов, запрещен выезд из страны. Предварительные слушания по делу назначены на 19 декабря.

Не исключено, что господа Траховы, как и в случае с первым иском Генпрокуратуры, признают, что их имущество имеет коррупционное происхождение, и не станут возражать против его изъятия.

Тот иск первоначально также был подан в Октябрьский райсуд Краснодара, по месту жительства Аслана Трахова, но затем дело передали в Волжский горсуд Волгоградской области. В сентябре 2025 года суд изъял имущество бывшего высокопоставленного судьи и его родственников на сумму около 13 млрд руб.

Тогда среди прочего в казну отошли 100% долей ООО «ТК “Монорама Адыгея”» и ООО «Лаки», на которые было оформлено имущество стоимостью 5,5 млрд руб. Также в доход государства изъяты 118 земельных участков площадью 26 га и стоимостью 3,7 млрд руб., 71 коммерческое здание и помещение площадью около 13 тыс. кв. м за 3 млрд руб., 11 жилых зданий и помещений площадью 2,1 тыс. кв. м, оцениваемых в 1,1 млрд руб., а также 14 незавершенных объектов площадью 3,8 тыс. кв. м стоимостью 74 млн руб.

Главным ответчиком по иску выступал Аслан Трахов, с 1998 по 2019 год возглавлявший судебную систему Адыгеи. Рустем Трахов являлся председателем Прикубанского райсуда Краснодара, а потом, до своей отставки, судьей этого суда.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая