Полмиллиарда вместо срока

Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении 16 млн акций ПАО «Мечел». Четверо фигурантов, в том числе бывший финансовый директор компании Сергей Резонтов, получили семилетние сроки, однако суд освободил их от наказания за истечением срока давности. Впрочем, по приговору все они обязаны возместить ущерб потерпевшему на сумму 560 млн руб.

Сергей Резонтов от отбывания срока освобожден, но ущерб потерпевшей стороне возместить обязан

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На оглашение приговора Сергей Резонтов, экс-топ-менеджер «Мечела» Татьяна Прокофьева, а также бывший владелец международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» Елена Железнова приехали сами. Ранее в ходе следствия двое первых отсидели под стражей по несколько месяцев, пока в конце августа 2024 года не истек десятилетний срок давности по уголовному делу и фигуранты не вышли на волю.

Стоит отметить, что все подсудимые могли избежать разбирательства, если бы в начале процесса, который стартовал в сентябре 2024 года, согласились на прекращение преследования за истечением срока давности. Однако по закону это считается нереабилитирующим основанием, а потому фигуранты предпочли доказывать невиновность.

По версии следствия, преступление было совершено в 2012–2014 годы. Тогда, полагает обвинение, Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева вступили в преступный сговор с собственником кипрских компаний UFS Investments Limited и UFS Capital Limited Еленой Железновой. Они убедили руководство зарегистрированной на Кипре Calridge Limited (на тот момент собственник акций ПАО «Мечел») и председателя совета директоров ПАО Игоря Зюзина заключить ряд договоров займа с группой компаний UFS под залог акций «Мечел» с заведомо невыгодными для последнего условиями, заявив об отсутствии иной альтернативы получения финансирования.

В соответствии с условиями сделки «количество подлежащих залогу акций должно было значительно превышать необходимое для обеспечения исполнения договорных обязательств».

Как считают правоохранители, впоследствии соучастники решили похитить ценные бумаги, отказавшись высвобождать их из-под залога «под надуманным предлогом», а полученные в результате совершения преступления деньги разделили между собой. В результате Calridge Limited лишилась 15 919 267 акций, что причинило ей ущерб в размере 560 358 213 руб. На эту сумму кипрская компания заявила иск к подсудимым в рамках уголовного дела, но в процессе уточнила его, увеличив сумму всего на 5 руб.

Елена Железнова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подсудимые вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) отрицали. Так, господин Резонтов утверждал, что в 2012 году, работая в группе «Мечел», он по указанию главы компании Игоря Зюзина подписал договор займа, после чего уволился и к его исполнению не имел никакого отношения. При этом, когда он в 2014 году вернулся на должность финдиректора и проработал в компании до 2017 года, ему стало известно, что в рамках этого договора «Мечел» увеличил сумму займа, в обеспечение чего депонировал значительную сумму акций.

Подсудимый заявил, что господин Зюзин «знал все детали сделки и его никто не обманывал». По словам фигуранта, в тот период акции компании «Мечел», которая кредитовалась у ведущих банков, падали в цене и ей срочно требовались деньги. Именно поэтому и было принято решение занять средства у UFS под залог ценных бумаг. Защита подсудимого утверждала, что в материалах дела имеются служебные записки, в которых оговаривались все нюансы, а служба безопасности компании проверяла группу компаний UFS. Двое других подсудимых также настаивали на законности своих действий.

Однако прокуратура в ходе прений сторон сочла вину фигурантов доказанной и запросила для всех по семь с половиной лет заключения со штрафом в 1 млн руб. с дальнейшим освобождением от наказания.

Судья Татьяна Изотова приговорила всех к семи годам общего режима, не став лишь назначать фигурантам штрафы.

Она частично удовлетворила иск потерпевшего, взыскав в солидарном порядке с осужденных первоначально заявленную сумму ущерба в размере 560 млн руб. Для исполнения приговора в этой части имущество осужденных осталось под арестом.

Адвокаты господ Резонтова и Железновой заявили, что намерены обжаловать приговор и доказывать невиновность подзащитных «вплоть до Верховного суда». Так, адвокат Резонтова Денис Саушкин заявил, что непричастность его клиента к хищению акций «Мечела» была, в частности, установлена приговором суда от 2022 года в отношении госпожи Железновой. Тогда Басманный суд назначил ей за хищение 14 млн акций ОАО «Мечел» семь лет колоний, а Мосгорсуд уменьшил срок до шести с половиной лет, которые она отбыла.

Татьяна Прокофьева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В этой связи господин Саушкин полагает, что госпожа Железнова была «фактически дважды осуждена за одно и то же деяние». Он добавил, что представители «Мечела» в ходе процесса в Мещанском суде «дали зеркально иные показания, нежели в предыдущем процессе». «Но, если бы суд удовлетворил просьбу адвокатов исследовать материалы первого дела в части показаний свидетелей, он бы, очевидно, установил, что они существенно изменились»,— сказал господин Саушкин. Он также полагает, что суд не принял во внимание доказательства, которые указывали на невиновность Резонтова и Прокофьевой.

В свою очередь, адвокат госпожи Железновой Сергей Махров считает, что претензии компании «Мечел» к UFS являются «спором хозяйствующих субъектов» и должны были рассматриваться в арбитраже, а не в уголовном порядке. Стоит отметить, что это уже третье дело в отношении госпожи Железновой. В ноябре 2024 года Басманный суд Москвы приговорил ее за мошенничество на сумму около 80 млн руб. к восьми с половиной годам колонии. В марте 2025 года Мосгорсуд снизил ей наказание до восьми лет заключения. Этот срок фигурантка отбыла и оказалась на свободе.

Очевидно, что жалобу на приговор подаст и госпожа Прокофьева, которая в ходе прений сторон заявила, что «не верит в правосудие» и согласна на прекращение дела за истечением срока давности. Решение об этом, по мнению ее адвокатов, судья должна была вынести немедленно.

В свою очередь, представляющий интересы потерпевшего, компании Calridge Limited, адвокат Александр Шутков заявил “Ъ”, что удовлетворен исходом дела. Он считает, что фигуранты изначально планировали совершить хищение акций, «а заключение гражданско-правовых договоров было лишь прикрытием для хищений». Также он выразил несогласие с мнением оппонентов о том, что госпожа Железнова была осуждена дважды за одно и то же преступление. «В ее предыдущем деле речь шла о хищении других акций в другой период времени»,— сказал господин Шутков.

Мария Локотецкая