Верховный суд истребовал в кассации материалы по «делу Долиной»

Верховный суд РФ запросил в кассации материалы о споре вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По словам собеседницы агентства, это может означать, что судья усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. После получения материалов кассации суд сможет подробнее изучить дело, прежде чем представлять на рассмотрение судебной коллегии, добавила юрист.

Во вторник Верховный суд зарегистрировал жалобу госпожи Лурье на решения нижестоящих инстанций. Днем ранее Ларису Долину пригласили на круглый стол в Госдуму. Тема заседания — «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок». Глава комитета по защите семьи Нина Останина выступила против приглашения певицы.